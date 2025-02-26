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馬克龍訪美晤特朗普 談烏戰各自表述

【明報專訊】法國總統馬克龍周一（24日）在白宮會晤總統特朗普，兩人表面相處融洽，但就結束俄烏戰爭卻各說各話。當馬克龍多次形容這次與特朗普的會談是「轉捩點」，強調要有對烏克蘭的安全保障，特朗普的立場並無大變化，也沒就安全保障接腔。

馬克龍是特朗普1月20日重返白宮後首名到訪的歐洲領袖。兩人磋商烏克蘭、歐洲安全和貿易政策問題後舉行了聯合記者會，另和其他七大工業國集團（G7）領袖舉行了逾兩小時視像會議。

馬克龍說：「和平並不意味烏克蘭投降。」他強調需要有安全保證確保俄羅斯遵守承諾，另外法國、 英國等歐洲國家準備好增加國防開支，願在「磋商到持久和平之後」派遣部隊往烏克蘭維和和擔當主導角色，但希望美國「大力」支持。特朗普表示跟俄總統普京談過歐洲到烏維和，普京並「不介意」。

打斷特朗普 糾正歐非貸款式援烏

在特朗普發言期間，馬克龍一度伸手打斷對方，反駁特朗普關於歐洲國家以「貸款」形式援烏的說法。特朗普說：「歐洲是把錢借給烏克蘭，最終他們能收回這筆錢。」這時，馬克龍伸出一隻手拽了拽特朗普手臂，打斷他的講話，說： 「不，事實上，坦率地說，我們付出了。我們支付了（援烏）總額的60%。就像美國一樣，包括貸款、擔保和（無償）撥款。」

（BBC/紐約時報）

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