聯國涉烏決議 美俄同陣線抗歐 特2.0「交易式外交」顛覆跨大西洋聯盟 WSJ：悲哀一天

美版結束烏戰決議 不提俄侵略

烏克蘭在聯合國大會提出的決議長達3頁，呼籲實現「烏克蘭全面、公正和持久和平」，譴責俄羅斯侵烏，要求俄軍全面及無條件撤出烏克蘭領土，並支持烏克蘭主權及領土完整。烏克蘭副外長貝察（Mariana Betsa）說：「我們需要重申侵略行為應受譴責，而非獎勵。」該決議以93票贊成、18票反對、65票棄權通過，其中美國、俄羅斯、白俄羅斯、匈牙利、朝鮮、蘇丹等投反對票，中國及伊朗投棄權票。

《紐約時報》引述西方外交官及聯合國官員報道，特朗普政府上周試圖說服烏克蘭撤回其決議未果，轉而與歐洲盟友商討可接受的文本，但美國上周五告知盟友將提出「美版」決議，歐洲外交官員對美國放棄討論轉而提案感到憤怒。這份決議只有短短3段，當中沒提及俄羅斯的侵略，只悼念俄烏雙方的人命傷亡，要求「迅速結束這場衝突，並要求進一步敦促烏俄之間實現持久和平」。聯大周一審議美版決議時，通過3項由歐洲國家提出的修正案，包括加入「俄羅斯全面入侵烏克蘭」及「重申對烏克蘭主權及領土完整的承諾」等，隨後聯大以93票贊成、8票反對和73票棄權通過經修訂的決議，其中美國投下棄權票。

安理會投票 美盟友求修訂內容失敗

數小時後，美歐衝突轉到由15個成員國組成的聯合國安理會，美國再次尋求通過不經任何修訂的美版決議，歐洲多國試圖推遲投票未成功，之後也一如在聯大般提出修改決議支持烏克蘭領土完整，但被俄羅斯否決。美國常駐聯合國副代表兼臨時代辦謝伊（Dorothy Camille Shea）將美版決議描述為「一份簡單的歷史聲明……要向前看，而非向後看。該決議專注一個簡單的理念：結束戰爭」。安理會最終以10票贊成、5票棄權通過該決議，英國和法國投棄權票。外交官表示，法國和英國在安理會擁有否決權，但不願對華盛頓使用。法國駐聯合國大使里維埃（Nicolas de Riviere）表示，法國支持公正的和平，絕不會要求受害者屈服，「若侵略行為得到回報，那麼任何地方都不會有和平及安全」。

有專家指出，自伊拉克戰爭以來，從未見美歐在聯合國出現如此重大的分歧。美國智庫大西洋理事會歐亞中心副主任馬吉德表示，儘管這次投票並非標誌美歐之間完全決裂，但象徵意義重大，「看到美國與這些我們視為『侵略者軸心』的國家站在同一陣線，實在令人震驚」。

紐時：美外交大轉向與歐決裂

英國廣播公司（BBC）指出，特朗普治下的美國顛覆了跨大西洋聯盟關係，討好莫斯科，令人質疑美國對歐洲安全的長期承諾。《紐約時報》指出，美國周一在聯大和安理會的立場，標誌其外交政策的劇烈轉向，與歐洲盟友在俄羅斯與歐洲安全議題上公開決裂。

美國前國務院高官、現任職於華盛頓智庫卡內基國際和平研究院的費根鮑姆稱，特朗普通過轉向俄羅斯放棄烏克蘭，意在動搖中俄關係，但認為其策略「反是分裂西方，而俄羅斯則同時與美國和中國結盟」。

（紐約時報/華爾街日報/BBC）