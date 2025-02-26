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BBC加沙紀錄片 惹花公帑美化恐怖組織爭議

【明報專訊】英國廣播公司（BBC）近期播出一輯以加沙孩子視角闡述戰亂生活的外判紀錄片，涉嫌隱瞞片中孩子跟哈馬斯成員有關，被指以此博取對哈馬斯的同情和妖魔化以色列，並惹起花公帑美化恐怖組織的指摘。英國《太陽報》周一（24日）還首次披露，BBC為購此片花達40萬英鎊（395萬港元）。唐寧街首相府表示，不容攝製費流入哈馬斯。

涉隱瞞片中孩子與哈馬斯關係

該輯一小時紀錄片Gaza: How To Survive A War Zone（加沙：如何在戰區生存）記錄的4名對象，包括哈馬斯加沙政府副農業部長之子阿卜杜拉、哈馬斯加沙警隊一名前警長之女。不過紀錄片上周一（17日）晚首播時，BBC沒有向觀眾交代片中人跟哈馬斯組織的關係。一個對抗反猶太主義的組織遂投訴BBC，指摘該公營傳媒花英國納稅人金錢為哈馬斯宣傳，傳遞有關以哈衝突的誤導資訊。

《太陽報》周一報道，在英國保守黨黨魁栢丹娜（Kemi Badenoch）要求徹查BBC的攝製費有否流入哈馬斯後，一些可靠消息來源周日證實該紀錄片是BBC以40萬鎊聘請Hoyo Films製作。

BBC表示外判製作公司並無告知片中人跟哈馬斯的聯繫，為此紕漏道歉，但強調該片側重的是加沙孩童的經歷，片中孩子的家長並無過問編採內容。該台上周五早上已把該片從BBC串流平台移除，並表示會調查。

（BBC/英國每日電訊報/英國太陽報）

相關字詞﹕公帑 英國廣播公司（BBC） 加沙 以色列-哈馬斯戰爭

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