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朝黑客涉Bybit百億竊案 專家指資金轉不同區塊鏈平台洗錢

【明報專訊】加密貨幣平台Bybit上周五（21日）發生加密貨幣史上最大盜竊案，損失約15億美元（約117億港元）。美國有線新聞網絡（CNN）周一（24日）引述多名保安專家稱，相信涉事黑客來自朝鮮人民軍總參謀部偵察總局的黑客組織「拉撒路集團」（Lazarus Group），且發現他們已在把資金轉往不同區塊鏈平台兌換代幣洗錢。

周末已「洗走」1.6億美元

Bybit這宗盜竊案包括價值約11.2億美元的以太幣，以及以太幣衍生品，例如stETH。CNN報道，加密追蹤公司TRM Labs表示，朝鮮黑客今次盜走的加密貨幣已相當於去年全年盜走額的兩倍，而在剛過去的周末，黑客已通過連串跟朝鮮有關聯的帳戶，將竊款中的約1.6億美元「洗走」。該公司對黑客如此短速時間吸納巨額資金的能力「深表憂慮」。

瑞士加密貨幣信息網站The Cryptonomist同日報道，追蹤到部分竊款在供用戶輕鬆創建和交易迷因幣（meme）的平台Pump.Fun，着手發幣洗錢，但被Pump.Fun跟Bybit合作制止了。發行穩定幣（跟法定貨幣掛鈎的代幣）的Tether、Circle，也協助堵截黑客將被盜以太幣轉換成穩定幣。

追回約3.4億贓款

一隊加密貨幣專家表示，他們至今協助起回了約4300萬美元（約3.4億港元）贓款，但只屬竊款總額的九牛一毛。曾任聯邦調查局（FBI）情報分析員的卡爾森（Nick Carlsen）認為，美國等國政府和業界現行策略顯然行不通，有必要採用更激進辦法去攔截和懲罰朝鮮盜取加密貨幣的黑客行為。

美韓官員表示，朝鮮強大的黑客集團是該國突破制裁、研製核武導彈的重要收入來源。它們竊款後一般通過涉及不同種類的數碼貨幣着手連串洗錢程序，最後轉換為美元或人民幣，再轉入平壤。

（CNN/The Cryptonomist）

相關字詞﹕盜竊案 朝鮮黑客 區塊鏈 代幣 洗錢 以太幣 加密貨幣

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