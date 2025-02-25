俄侵烏3周年 歐領袖聚基輔撐場 澤連斯基盼「真正持久和平」 俄稱符利益才停戰

歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席科斯塔，加拿大、丹麥、西班牙、芬蘭及瑞典等多國領袖周一到基輔出席峰會，另有其他如英國、克羅地亞、捷克、日本及土耳其等國領袖以視像方式參與，提供最多援助的美國則缺席活動。親身到場的領袖亦有到基輔中央廣場的紀念碑，向陣亡烏兵致意。

澤連斯基在峰會上表示，在普京發動「3天」特別軍事行動的3年後烏克蘭仍然存在，並擁有比過往更多的國際朋友。馮德萊恩發言稱，普京比過往任何時候都更努力尋求贏得戰爭，目標仍是要烏克蘭投降。她又稱俄烏戰爭是對歐洲未來最重要且最有影響力的危機。西班牙首相桑切斯在會上宣布今年將向烏克蘭新一筆價值10億歐元（約81億港元）軍事援助。

西班牙允81億軍援

視像方式參與會議的英國首相施紀賢稱，七國集團（G7）國家就應對侵烏行動而制裁俄羅斯方面，應要願承擔更多風險。曾提出願助促成協議的土耳其總統埃爾多安在視像演說稱支持烏克蘭的領土完整、主權和獨立，指交戰雙方在談判上需獲「公平地」代表。

歐盟成員國外長昨通過第16輪對俄羅斯制裁措施，歐盟下周四（3月6日）亦將召開特別峰會，討論烏克蘭和歐洲防務問題並「作出決定」。英國政府昨亦宣布制裁逾100個協助普京發動戰爭的個人及實體。

另一方面，正出訪土耳其的俄羅斯外交部長拉夫羅夫周一在安卡拉表示，莫斯科當局準備好和烏克蘭、歐洲或「任何真誠希望協助締結和平的代表」談判，但只有在和平協議「符合」俄國利益時才會停止作戰。

（路透社/紐約時報/華爾街日報）

（俄軍侵烏）