多機構拒從DOGE要求 與馬斯克分歧顯現

【明報專訊】負責執行政府「瘦身」計劃的億萬富豪馬斯克日前下令聯邦政府人員交代自己過去一周的工作績效，引來反彈，多個聯邦機構紛紛要求員工不要遵從。法新社和路透社的報道均指出，相關抵制之舉顯示特朗普政府中的重要人士與馬斯克之間可能出現歧見。
逾240萬名聯邦僱員上周六（22日）收到電郵，被要求交代過去一周完成了什麼工作，主管政府效率部（DOGE）的馬斯克警告收到電郵者必須最遲於周一回覆，否則將視為辭職，馬斯克的做法在不同機構間引發不安。
聯邦調查局（FBI）、國務院和國家情報辦公室的官員指示員工不要直接回覆。FBI局長帕特爾（Kash Patel）即日發給員工的信息提到，「聯邦調查局，透過局長辦公室，負責我們所有檢討流程」。國防部翌日亦向員工發信，要求「暫停回覆人事管理局題為『你上周做了什麼』的電郵」。國防部並在社交平台X發文說：「國防部負責檢討所屬人員表現，它會依據其本身程序作檢討。」其他要求員工不要遵從的部門包括司法部。
會員人數最多的工會、美國政府僱員聯合會亦致函人事管理局，針對「未經選舉而且精神錯亂的」馬斯克所獲權力予以批評，強調「這封電郵不負責任而且幼稚，企圖製造混亂並且欺凌為服務我國而辛勞工作的聯邦僱員」，並矢言針對任何非法解僱提出異議。
加拿大逾15萬人聯署 促撤馬斯克國籍
加拿大卑詩省作家里德（Qualia Reed）上周四（20日）發起請願，要求政府撤銷馬斯克的加國公民身分，《衛報》周一（24日）報道已有逾15萬人聯署支持。
另一方面，路透社引述一份致美國國際開發署（USAID）員工的通知書，指特朗普已安排全球幾乎所有USIAD人員休假，還將削減該機構在美國的約2000個職位。
（法新社/紐約時報）
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