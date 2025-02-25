多機構拒從DOGE要求 與馬斯克分歧顯現

逾240萬名聯邦僱員上周六（22日）收到電郵，被要求交代過去一周完成了什麼工作，主管政府效率部（DOGE）的馬斯克警告收到電郵者必須最遲於周一回覆，否則將視為辭職，馬斯克的做法在不同機構間引發不安。

聯邦調查局（FBI）、國務院和國家情報辦公室的官員指示員工不要直接回覆。FBI局長帕特爾（Kash Patel）即日發給員工的信息提到，「聯邦調查局，透過局長辦公室，負責我們所有檢討流程」。國防部翌日亦向員工發信，要求「暫停回覆人事管理局題為『你上周做了什麼』的電郵」。國防部並在社交平台X發文說：「國防部負責檢討所屬人員表現，它會依據其本身程序作檢討。」其他要求員工不要遵從的部門包括司法部。

會員人數最多的工會、美國政府僱員聯合會亦致函人事管理局，針對「未經選舉而且精神錯亂的」馬斯克所獲權力予以批評，強調「這封電郵不負責任而且幼稚，企圖製造混亂並且欺凌為服務我國而辛勞工作的聯邦僱員」，並矢言針對任何非法解僱提出異議。

加拿大逾15萬人聯署 促撤馬斯克國籍

加拿大卑詩省作家里德（Qualia Reed）上周四（20日）發起請願，要求政府撤銷馬斯克的加國公民身分，《衛報》周一（24日）報道已有逾15萬人聯署支持。

另一方面，路透社引述一份致美國國際開發署（USAID）員工的通知書，指特朗普已安排全球幾乎所有USIAD人員休假，還將削減該機構在美國的約2000個職位。

（法新社/紐約時報）