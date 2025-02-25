以軍坦克時隔23年再開入西岸

稱搗武裝組織 51死包括7童

哈馬斯前年10月突襲以色列後，西岸暴力事件急增。過去一個月，以軍進駐杰寧及圖勒凱爾姆等地難民營，尋求打擊哈馬斯和傑哈德等伊朗支持的武裝組織。路透社指出，這些難民營住有1948年以色列立國戰爭期間逃離或被趕出家園的巴人後代，數十年來亦成為武裝組織據點。以軍指他們在杰寧、圖勒凱爾姆和努爾沙姆斯的行動拘捕26名武裝分子，又檢獲大批武器。聯合國則指以軍行動造成51名巴人、包括7名兒童死亡，另有3名以兵喪生。

以國防長指示準備長期駐兵

數以萬計西岸巴人因以軍的行動被迫流離失所。卡茨稱，有約4萬名巴人遷出難民營，營地現已空置。他又稱已指示以軍為未來一年長期駐紮做準備，並會阻止居民重返家園及防範恐怖主義再現。

黎真主黨領袖舉殯 以軍「贈興」

另一方面，去年9月27日在以軍襲擊中身亡的黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉，其喪禮周日在貝魯特舉行，以色列同日發布以軍殺死納斯魯拉的片段。至於納斯魯拉的繼任人卡西姆在儀式上表示，真主黨會遵循前者的道路，拒絕美國對黎巴嫩的任何控制。

（路透社/衛報/紐約時報）