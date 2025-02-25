以軍坦克時隔23年再開入西岸

【明報專訊】以色列軍方上月開始在約旦河西岸北部展開新一輪大規模打擊巴勒斯坦武裝組織的行動後，周日（23日）出動坦克開入西岸，是自2002年以來首次。防長卡茨稱以軍正擴大在當地行動，預計未來一年都會駐紮在西岸的市區地點。
稱搗武裝組織 51死包括7童
哈馬斯前年10月突襲以色列後，西岸暴力事件急增。過去一個月，以軍進駐杰寧及圖勒凱爾姆等地難民營，尋求打擊哈馬斯和傑哈德等伊朗支持的武裝組織。路透社指出，這些難民營住有1948年以色列立國戰爭期間逃離或被趕出家園的巴人後代，數十年來亦成為武裝組織據點。以軍指他們在杰寧、圖勒凱爾姆和努爾沙姆斯的行動拘捕26名武裝分子，又檢獲大批武器。聯合國則指以軍行動造成51名巴人、包括7名兒童死亡，另有3名以兵喪生。
以國防長指示準備長期駐兵
數以萬計西岸巴人因以軍的行動被迫流離失所。卡茨稱，有約4萬名巴人遷出難民營，營地現已空置。他又稱已指示以軍為未來一年長期駐紮做準備，並會阻止居民重返家園及防範恐怖主義再現。
黎真主黨領袖舉殯 以軍「贈興」
另一方面，去年9月27日在以軍襲擊中身亡的黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉，其喪禮周日在貝魯特舉行，以色列同日發布以軍殺死納斯魯拉的片段。至於納斯魯拉的繼任人卡西姆在儀式上表示，真主黨會遵循前者的道路，拒絕美國對黎巴嫩的任何控制。