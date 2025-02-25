教宗仍病危 梵蒂岡辦馬拉松禱告

【明報專訊】患上肺炎的88歲教宗方濟各留院超過一周，梵蒂岡周日（23日）更新病况，稱教宗情况仍然「危殆」，出現初期輕微的腎衰竭，但可控制；周一又表示，教宗渡過了「很好」的一晚，有睡覺和正在休息。梵蒂岡新聞室發動馬拉松祝禱活動，宣布從周一晚開始持續每晚在聖伯多祿廣場為教宗健康舉行誦念玫瑰經活動。
教廷指教宗辭職揣測「無根據」
梵蒂岡上周六首次以「危殆」形容教宗的病情，指他持續出現哮喘般的呼吸危機，需要高濃度輸氧，且血小板指數偏低要輸血。教廷周日表示，教宗依然危殆，但再沒出現呼吸危機，血小板減少症的情况穩定，惟驗血結果顯示，教宗有初期的輕度腎功能不足，但情况受到控制。教宗繼續需要接受高流量的氧氣治療，一直清醒和思路清晰，周日早上在醫院與住院期間照顧他的人一起參與了彌撒。
腎衰竭恐早期敗血症徵狀
意大利馬爾凱大學醫院麻醉及深切治療部主管多納蒂表示，教宗腎衰竭可能是早期敗血症徵狀，「這是身體對持績感染的反應，在這個病例中是兩肺感染」。教宗留醫的傑梅利醫院高級醫生阿爾菲耶里上周五表示，類似病例的真正風險是細菌入血，這可能導致敗血症，可危及性命。方濟各周日發聲明，感謝醫療團隊的照顧及各界的祝福，「請你們為我祈禱」。
對於近日有傳媒報道，若病重的教宗無法履行職務可能會辭職，梵蒂岡國務卿、樞機主教帕羅林（Pietro Parolin）接受意大利傳媒訪問時回應稱，這是無根據的揣測，強調現在唯一重要的事，是教宗的健康、康復和回到教廷。帕羅林說，目前應讓教宗休息，盡可能少接待訪客。梵蒂岡教義部部長費爾南德斯表示，一些組織施加辭職壓力是毫無意義的，只有教宗自己才能作出有關決定，並稱沒看到有關可能繼任者的討論比一年前多。