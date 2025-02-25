教宗仍病危 梵蒂岡辦馬拉松禱告

教廷指教宗辭職揣測「無根據」

梵蒂岡上周六首次以「危殆」形容教宗的病情，指他持續出現哮喘般的呼吸危機，需要高濃度輸氧，且血小板指數偏低要輸血。教廷周日表示，教宗依然危殆，但再沒出現呼吸危機，血小板減少症的情况穩定，惟驗血結果顯示，教宗有初期的輕度腎功能不足，但情况受到控制。教宗繼續需要接受高流量的氧氣治療，一直清醒和思路清晰，周日早上在醫院與住院期間照顧他的人一起參與了彌撒。

腎衰竭恐早期敗血症徵狀

意大利馬爾凱大學醫院麻醉及深切治療部主管多納蒂表示，教宗腎衰竭可能是早期敗血症徵狀，「這是身體對持績感染的反應，在這個病例中是兩肺感染」。教宗留醫的傑梅利醫院高級醫生阿爾菲耶里上周五表示，類似病例的真正風險是細菌入血，這可能導致敗血症，可危及性命。方濟各周日發聲明，感謝醫療團隊的照顧及各界的祝福，「請你們為我祈禱」。

對於近日有傳媒報道，若病重的教宗無法履行職務可能會辭職，梵蒂岡國務卿、樞機主教帕羅林（Pietro Parolin）接受意大利傳媒訪問時回應稱，這是無根據的揣測，強調現在唯一重要的事，是教宗的健康、康復和回到教廷。帕羅林說，目前應讓教宗休息，盡可能少接待訪客。梵蒂岡教義部部長費爾南德斯表示，一些組織施加辭職壓力是毫無意義的，只有教宗自己才能作出有關決定，並稱沒看到有關可能繼任者的討論比一年前多。

（梵蒂岡新聞/路透社/Axios）