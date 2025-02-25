新聞人物：不敵默克爾一度從商 「以右打極右」東山再起

默茨1955年11月出生於德國北萊茵威斯特法倫州，大學畢業在薩爾布呂肯任地方法官後，1989至1994年任歐洲議會議員，1994至2009年任德國聯邦議院議員，其間創下在一屆國會任期內從新任議員直接升為黨團主席紀錄，至今未被打破，成為基民盟新星。

然而，默茨隨後與黨內屬同期的默克爾在鬥爭中落敗。在默克爾治下，右翼的基民盟/基社盟施政現左傾。言辭鋒利的默茨則被視為傳統保守政客，他2009年後一度退出政壇，出任美國投資公司貝萊德德國區主管，在國際金融界建立起強大人脈。因與商界關係密切，他被視為基民盟黨內的「親商派」。他亦曾稱，在貝萊德任職期間每年有3至4個月的時間在美國度過，自己相較很多德國政客更熟悉美國政商環境。

默茨主張打擊非法移民 推撤債限

默茨2018年重返政壇，經過3次競選，2022年2月起出任基民盟黨主席兼基民盟/基社盟聯邦議院黨團主席。施政方面，默茨認為只有消除德國民眾對非法移民的擔憂，才能阻止極右崛起；經濟上他承諾推動德國經濟年均增長2%以上，外界相信他將跟現總理朔爾茨一樣，尋求撤銷默克爾時代訂下政府舉債不得超過GDP 0.35%的憲法限制。默茨已表示能向烏克蘭提供「金牛座」中程巡航導彈，朔爾茨對此則一直反對。

（中央社/新華社）