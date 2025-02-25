明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

新聞人物：不敵默克爾一度從商 「以右打極右」東山再起

【明報專訊】現年69歲的默茨從政多年，1980年代已成為歐洲議會議員，被視為德國財政保守主義代表人物朔伊布勒的得意門生和黨內新星。他其後在基民盟（CDU）內跟理念及作風迥異的前總理默克爾權鬥落敗後棄政從商，直至7年前他還被認為是過氣的政治人物。但在默克爾預告未來退出政壇後，他2018年重返政壇，並於2022年成為基民盟主席。內政方面，他主張更強硬應對非法移民，「以右打極右」，防止極右政治勢力進一步崛起，並尋求撤銷「債務煞車」以振經濟。外交上，默茨為「跨大西洋主義者」，但在美國特朗普政府批歐棄烏後，轉為尋求德國和歐洲安全上擺脫依賴美國。

默茨1955年11月出生於德國北萊茵威斯特法倫州，大學畢業在薩爾布呂肯任地方法官後，1989至1994年任歐洲議會議員，1994至2009年任德國聯邦議院議員，其間創下在一屆國會任期內從新任議員直接升為黨團主席紀錄，至今未被打破，成為基民盟新星。

然而，默茨隨後與黨內屬同期的默克爾在鬥爭中落敗。在默克爾治下，右翼的基民盟/基社盟施政現左傾。言辭鋒利的默茨則被視為傳統保守政客，他2009年後一度退出政壇，出任美國投資公司貝萊德德國區主管，在國際金融界建立起強大人脈。因與商界關係密切，他被視為基民盟黨內的「親商派」。他亦曾稱，在貝萊德任職期間每年有3至4個月的時間在美國度過，自己相較很多德國政客更熟悉美國政商環境。

默茨主張打擊非法移民 推撤債限

默茨2018年重返政壇，經過3次競選，2022年2月起出任基民盟黨主席兼基民盟/基社盟聯邦議院黨團主席。施政方面，默茨認為只有消除德國民眾對非法移民的擔憂，才能阻止極右崛起；經濟上他承諾推動德國經濟年均增長2%以上，外界相信他將跟現總理朔爾茨一樣，尋求撤銷默克爾時代訂下政府舉債不得超過GDP 0.35%的憲法限制。默茨已表示能向烏克蘭提供「金牛座」中程巡航導彈，朔爾茨對此則一直反對。

（中央社/新華社）

相關字詞﹕默茨（Friedrich Merz） 2025德國國會大選

上 / 下一篇新聞