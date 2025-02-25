德總理大熱默茨：盡快令歐獨立於美 斥特朗普無視歐 擬偕偏左黨組政府

極右AfD得票大增 躍升第二

截至本港周一上午初步點票結果顯示，基民盟/基社盟以28.6%得票率成為第一大黨；AfD得票20.8%，比上屆得票大增逾10個百分點，躋身第二大黨；前「交通燈聯盟」社民黨、綠黨、自民黨得票全線下跌，自民黨更未過5%議席門檻。左翼黨（Die Linke）得票8.8%出乎意料，或可取得逾60席。

探討北約前路 盼歐建核保護傘

德國新總理熱門人選默茨（Friedrich Merz）選後數小時向德媒表示：「我把盡快加強歐洲實力視為優先事項，以便可以一步步地（從國防上）實現獨立於美國……（美國總統）特朗普上周作最新表態後，明顯美國人……最少部分美國人……這個（特朗普）政府，很大程度上對歐洲命運漠不關心。」默茨稱對6月底舉行的北約峰會走向深感興趣，指「我們會繼續討論北約維持目前形態，還是將需極力加快推進成立獨立的歐洲防禦體系」。

默茨上周五表示，歐洲需作好準備，應對特朗普一旦不再「毫無保留」兌現北約協防承諾，他希望歐洲能擁有自己的核保護傘，展開核分享，或最少由英國或法國提供區內核保護。

「債務煞車」成推動軍改主障礙

德國推動軍事改革的最大障礙是其「債務煞車」制度。縱使國會可以將其取消，初步計算卻顯示，同樣不贊成軍援烏克蘭的AfD和左翼黨合共取得逾1/3議席，足以封殺任何取消債務煞車的議案。左翼黨放風稱可有條件支持債務煞車改革，前提是為了投資於社會基建，否則不會支持，「我們不會投給重整軍備」。

特朗普周日在社交平台恭賀「德國保守政黨取得大勝」，但並未點名默茨，稱德國人如美國民眾般「厭倦毫無常識的政綱，特別有關能源和移民的部分」。中國外交部發言人林劍昨在例行記者會表示，願與新一屆德國政府一同鞏固發展全方位戰略伙伴關係，中方亦樂見德國和歐盟在全球事務中發揮重要作用，支持歐洲一體化和歐盟戰略自主。

盼復活節前組閣 拒邀極右黨

對默茨而言，當務之急是籌組新政府，因基民盟/基社盟得票率不足三成遜預期，但他一直表明不會邀AfD入閣。初步點票結果反映默茨如跟社民黨合作，憑328席已足夠佔多數執政。綠黨的哈貝克表示有意加入新政府。

AfD共同主席魏德爾表示，對跟默茨展開組政府談判持開放態度，稱基民盟/基社盟「靠抄襲AfD政綱取勝」，若AfD與對方合作不用作太多讓步。她指默茨若邀社民黨和綠黨合作，不能改變政策，AfD在下屆大選贏過基民盟/基社盟。默茨否認基民盟/基社盟支持者期望跟AfD合組政府，指兩黨多方面觀點「截然不同」，包括外交和安全政策，以至對歐洲、歐元和北約的看法。

（德國之聲/Politico/金融時報）