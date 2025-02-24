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德大選揭盅 總理大熱誓做「歐強力聲音」

【明報專訊】德國大選在香港時間今天凌晨結束，民眾在經濟不景、非法移民湧入、俄烏戰爭發展與美歐關係等內外憂慮下投票。選前民調顯示有望成為下任總理的基民盟／基社盟（CDU／CSU）候選人默茨（Friedrich Merz），在選舉前夕承諾一旦當選，將成為在歐盟「強而有力的聲音」。

德國各地票站從早上8時開放至下午6時（本港周日下午3時至周一凌晨1時）。投票結束後隨即點票並會發布出口民調。全國8400萬人口當中，最少5920萬人合資格投票，其中約230萬人屬首投族。選前民調顯示69歲的默茨的陣營一直領先，但不太可能取得國會大多數，或需組成聯合政府，至於極右另類選擇黨（AfD）則有望成為國會第二大黨。

面對俄中時維護利益

默茨前天在慕尼黑的競選活動上，稱在特朗普再擔任美國總統之時，歐洲須「坐在主桌上（意指擔當重要角色），在面對俄羅斯及中國時維護利益」。

德國極右勢力恐進一步擴大亦引起鄰國憂慮。瑞士東北部市鎮艾恩西德爾恩（Einsiedeln）上周六有約250人抗議AfD領袖魏德爾。魏德爾及其同性伴侶在該鎮置有物業，示威者大叫「納粹滾出去」口號，又手持「1933永不再現」標語；1933指納粹領袖希特勒掌權之年。瑞士警方表示有5人因攜帶違禁物品或未遵守警方命令而被拘留，又指示威期間部分人有肢體衝突，但無人受傷。

（路透社/法新社/半島電視台）

相關字詞﹕基民盟（CDU） 2025德國國會大選 默茨（Friedrich Merz） 另類選擇黨（AfD）

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