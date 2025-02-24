澤連斯基：願棄總統職換烏克蘭和平

因批評美俄直接會談商討結束烏戰，以及拒絕簽署被指對烏克蘭不公平的稀土等礦產資源協議，澤連斯基近期備受特朗普批評。烏克蘭官員周日（23日）早上表示，烏克蘭與美國的艱苦談判持續至上周六深夜，討論以烏克蘭自然資源換取美國援助的協議。不過，《紐約時報》前天報道，美國上周五提出的新協議草案，不但仍然沒有包含對烏克蘭的安全保障，且財務條款更嚴苛。

美烏礦產協議新草案 條款更嚴苛

《紐時》報道，美國提出的新協議草案，仍要求烏克蘭將自然資源收入的一半交給美國，但依然沒提安全保障。有些條款甚至比原來版本更加苛刻，例如烏克蘭須向美國擁有100%財務權益的重建基金注資，直至達到5000億美元（3.9萬億港元）。

美國財長貝森特上周六投書《金融時報》，強調協議是有益於美烏的「經濟伙伴關係」，「美國不會擁有烏克蘭的實體資產，也不會讓烏克蘭背負額外債務」。

另外，彭博社上周六報道，鑑於美國或減少對烏克蘭援助，歐盟正研究利用2800億美元的俄羅斯央行資產援烏。

（金融時報/彭博社/法新社）