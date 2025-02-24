教宗危殆 需輸血吸氧

梵蒂岡上周六晚聲明說，88歲教宗病况在過去24小時間轉差，早上曾持續氣喘，需要高濃度輸氧。此外，由於檢驗出他的血小板指數偏低，有貧血現象，所以要給他輸血。至晚上他仍然危殆，未脫離危險，「對疾病的預後（醫生對病人未來病情發展的專業預測）持謹慎態度」。

預撰書面信息 稱有信心續治療

上周六晚的梵蒂岡聲明指「教宗整天醒着坐在扶手椅上，比前一天辛苦」。到周日早上，梵蒂岡聲明表示教宗前一天晚上「平靜」的休息。

在昨天教宗往常誦念「三鐘經」的時間，梵蒂岡發布他數天前撰寫的書面信息。他寫道：「我信心十足地持續在傑梅利醫院接受治療，並遵循必要療程——休息也是治療一部分。」他感謝醫生與醫護人員的照護。

教宗年輕時曾因胸膜炎而切除部分肺部，容易患肺部感染。他於2月14日因連日呼吸困難而入院，後確診雙側肺炎。梵蒂岡曾稱他受多種微生物感染，情况「複雜」。

雙側肺炎是嚴重感染，會導致兩肺發炎，使肺部受損留下纖維化的疤痕，造成呼吸困難。教宗留醫的杰梅利醫院高級醫生阿爾菲耶里（Sergio Alfieri）表示，肺部感染有擴散至血液衍生敗血病的風險，若然那樣將很難醫好。

這是方濟各自2013年當選教宗，入院時間第三長的一次。許多教區的天主教徒聞訊都為教宗祈禱，祝願他早日康復。

（路透社／法新社）