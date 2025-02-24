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USAID新一輪裁員 涉數百人道援助人員

【明報專訊】《紐約時報》引述消息報道，作為特朗普政府重點「開刀」對象的美國國際開發署（USAID）上周五（21日）展開最新一輪裁員，涉及數以百計負責全球緊急人道援助的工作人員。美國國務卿魯比奧本月初署理領導USAID時曾聲言支持拯救生命的人道援助，但報道指這波裁員讓不少人對其承諾產生懷疑。

半數被裁者常到戰區協助救援

《紐時》上周六引述兩名華府官員及4名最近曾在USAID任職的工作人員報道，數百名隸屬USAID「人道援助處」（Bureau for Humanitarian Assistance）的工作人員，以及36名「轉型倡議辦公室」（Office of Transition Initiatives）在職人員，此前一晚收到電郵稱他們已被停職，其中轉型倡議辦公室專門協助伙伴國家作政治轉型和推動民主倡議。兩名接獲電郵的職員受訪形容涉事電郵「奇怪」，並沒有註明收件對象及其職稱，像是大規模發送的統一生成電郵。

消息人士又表示，近日USAID被裁人員有約400名，為美國政府合約員工，部分人為USAID服務長達25年，其中200人隸屬人道援助處，另外一半來自「救助支援小組」。救助支援小組匯集危機應對專家，負責協助人道援助處迅速應對自然災害和武裝衝突，而大部分被裁的小組人員成經常到戰區協助救援工作，每次逗留數星期至數月，目的地包括烏克蘭、敘利亞、阿富汗等，小組現時只剩10多名成員。

（紐約時報）

相關字詞﹕美國國際開發署 裁員 特朗普

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