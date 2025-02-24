USAID新一輪裁員 涉數百人道援助人員

半數被裁者常到戰區協助救援

《紐時》上周六引述兩名華府官員及4名最近曾在USAID任職的工作人員報道，數百名隸屬USAID「人道援助處」（Bureau for Humanitarian Assistance）的工作人員，以及36名「轉型倡議辦公室」（Office of Transition Initiatives）在職人員，此前一晚收到電郵稱他們已被停職，其中轉型倡議辦公室專門協助伙伴國家作政治轉型和推動民主倡議。兩名接獲電郵的職員受訪形容涉事電郵「奇怪」，並沒有註明收件對象及其職稱，像是大規模發送的統一生成電郵。

消息人士又表示，近日USAID被裁人員有約400名，為美國政府合約員工，部分人為USAID服務長達25年，其中200人隸屬人道援助處，另外一半來自「救助支援小組」。救助支援小組匯集危機應對專家，負責協助人道援助處迅速應對自然災害和武裝衝突，而大部分被裁的小組人員成經常到戰區協助救援工作，每次逗留數星期至數月，目的地包括烏克蘭、敘利亞、阿富汗等，小組現時只剩10多名成員。

（紐約時報）