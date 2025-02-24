馬斯克下通牒 公僕不匯報工作當辭職 FBI等執法部門恐泄機密 DOGE做法被質疑違法

美國消費者金融保護局（CFPB）、國家海洋及大氣管理局（NOAA）、疾病控制及預防中心（CDC）等多個聯邦機構僱員，上周六下午收到題為「你上周做了什麼？」的電郵，要求他們周一結束前在回郵中點列5個過去一星期完成的工作事項，並向主管提交回郵副本，特別註明勿引用機密資料。馬斯克當天下午在X發文稱，按總統特朗普指示發該電郵，並強調「未作回應會被視作辭職」。美國人事管理局（OPM）發言人確認曾發電郵。曾取得並查閱相關電郵的美媒指出，信中內容並未提及會裁員。

特朗普期望馬斯克更強硬削支

特朗普上周六早上曾在另一社交媒體Truth Social讚揚馬斯克領導政府削支表現佳，但期望他能「變得更強硬」。他同日下午在馬里蘭州舉行的「保守派政治行動會議」（CPAC）發言，強調「正剷除所有非必要、無能和貪腐」的聯邦僱員，期望「去蕪存菁」，令政府變得小而有效。

彭博社昨引述多則知情消息報道，最少5名司法部辦公室主管指示旗下員工在釐清事件前勿透露工作詳情，司法部律師憂慮泄露非公開的調查細節將違反工作操守。但司法部發言人指已指示員工回覆電郵。由特朗普提名的哥倫比亞特區聯邦檢察官馬丁（Ed Martin）則讚揚DOGE和馬斯克的工作「歷史性」，指自己部門願意配合。新任FBI局長帕特爾則指示旗下員工不用自行匯報工作情况，指總監辦公室將代為審核和報告。

FBI稱總監辦公室代審核

專研聯邦僱傭法的美國律師法林斯（Michael Fallings）指出，他不認為馬斯克上周六貼文中的要求屬於合法，美國行政管理和預算局前首席法律顧問巴根斯多斯（Sam Bagenstos）批評馬斯克、DOGE和特朗普政府持續漠視公務員守則，恐嚇聯邦僱員，指其完全缺乏理據。

（今日美國/BBC/紐約時報）