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礦產協議拉鋸 美指短期簽署烏稱未準備好

【明報專訊】美國與烏克蘭續就前者要求的礦產協議拉鋸。儘管美國總統特朗普上周五（21日）預告華府「可望於相當短的時間內」與基輔簽署相關協議，惟法新社和天空電視台都引述烏方消息指，烏克蘭總統澤連斯基「還未準備好」簽署目前版本的協議，其一消息來源稱：「我們仍在嘗試作出修改和增加建設性。」

特朗普政府向基輔索取總值5000億美元的烏克蘭礦物蘊藏，作為美國的軍援補償，條件之嚴苛被形容為甚至比戰敗國賠償更甚。澤連斯基迄今未肯簽署，引發特朗普不斷出言侮辱，甚至誣指烏克蘭「發動戰爭」。美方其後派出總統烏克蘭問題特使凱洛格訪烏3日，基輔消息人士指這對重建烏方信心起重要作用。惟特朗普上周五仍宣稱澤連斯基「無牌可打」，基輔是否參與烏戰和談「不太重要」，又批評法國總統馬克龍和英國首相施紀賢未為結束烏戰「做過什麼」。與此同時，路透社指華府以即時切斷馬斯克旗下「星鏈」衛星通訊服務來要脅基輔。

路透：華府以切斷「星鏈」要脅基輔

明天是俄軍侵烏3周年，聯合國將舉行大會。惟外交消息人士披露，美國提交的決議草案只呼籲盡快結束烏戰，未有批評俄羅斯，也沒提及俄佔土地。《華盛頓郵報》更指對於烏方譴責俄軍入侵的決議草案，華府起初要求刪減強硬措辭並加入親俄用語，其後更要求烏方撤回並採納美方版本。

美俄外交代表團上周二在沙特阿拉伯會晤後，俄羅斯總統普京昨日召開聯邦安全會議聽取匯報。副外長里亞布科夫則表示，俄美擬在未來兩周內到第三方國家再就「烏克蘭議題」和「雙邊問題」會晤，並可能就「戰略穩定與軍備控制」對話。

（路透社/法新社/紐約時報/莫斯科時報）

（俄軍侵烏）

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