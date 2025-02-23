朔爾茨援烏雷聲大雨點小 德貢獻受質疑

決策遲疑 提升軍費進度慢

朔爾茨政府在烏克蘭問題上的表現，早在開戰前已受詬病，例如堅持不向衝突區域提供武器的政策慣例，只肯承諾供應頭盔，直至戰爭爆發後才「轉軚」，向烏軍供應反坦克武器和「刺針」肩射防空導彈。

根據德國智庫基爾世界經濟研究所（IfW Kiel）統計，如果只計軍事援助總金額，由開戰日起到去年除夕日，德國的126.1億歐元是歐洲最多，領先英國和丹麥，距榜首美國（641.3億歐元）仍有大段距離。朔爾茨政府最受爭議的是其援烏時機落後於戰場走勢，例如拖沓供應主戰坦克和榴彈炮等重要武器，間接影響烏軍反攻能力；其另一爭議是堅拒提供「金牛座」巡航導彈。

專家指「時代轉折點」宣言告失敗

作為朔爾茨政策標誌的「時代轉折點」安全防衛轉型宣言，德國政治專家普遍認為已告失敗。自烏戰以來，德國軍費佔GDP比例確有超過2%，但這要計入1000億歐元額外撥備的逐年分攤金額，到2027年底額外撥備用完後，柏林需每年增加接近300億軍費才能達標。

某程度上，軍費開支問題是「交通燈聯盟」解體的導火線，綠黨外長貝爾博克經常抱怨朔爾茨援烏不力，惟即使社民黨籍防長皮斯托里烏斯要求增加預算，自民黨籍財長林德納卻追求更保守的預算。展望下屆政府，總理大熱默茨在援烏立場上更進取，主張軍費應「最少每年800億歐元」，而且「北約的（軍費佔GDP比例）2%目標也只是下限，而非上限」，還同意向烏軍提供金牛座導彈。然而，隨着「特朗普2.0」疏遠歐洲主流政壇，柏林未來將面對更大壓力，至少暫時仍沒有德國政黨會同意特朗普要求軍費佔GDP比例提升到5%的誇張目標（美國自己也未做到）。

（德國大選）