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德大選曝歐洲建制特朗普2.0意識形態分歧 馬斯克萬斯公然撐AfD 衝擊堵極右「防火牆」

【明報專訊】在「特朗普2.0」親近俄羅斯和助長全球右翼民粹的陰霾下，歐洲最大經濟體德國周日（23日）提前舉行國會大選，最受矚目的仍是極右德國另類選擇黨（AfD）表現如何。選前民調顯示，基民盟黨魁默茨可望一圓總理夢，惟主張停止軍援烏克蘭和遣返非法移民的AfD有望首度躋身第二大黨。最令德國政界憂慮的是，歐洲政壇主流與美國現屆政府在意識形態上愈走愈遠，在「第一朋友」馬斯克對AfD的高調支持以外，美國副總統萬斯日前更公開敦促德、歐政治建制摒棄用以防範極端勢力的「防火牆」政策。新政府會如何處理德美以至歐美關係將成焦點。

明報記者

德國大選原訂今年9月才舉行，但去年11月社民黨（SDP）總理朔爾茨為求重振俄軍侵烏以來的低迷經濟，尋求撤銷「債務煞車」限制大幅舉債，時任財長林德納率領自民黨（FDP）退出聯合政府，令社民黨、綠黨和自民黨組成的「交通燈聯盟」瓦解。國會翌月通過對朔爾茨的不信任動議，觸發提前大選。

AfD料成第二大黨 默茨恐少數派執政

政治網媒Politico歐洲版周一（17日）最新民調顯示，基民盟/基社盟（CDU/CSU）以30%支持度領先，AfD以21%居次，社民黨（16%）和綠黨（13%）排第三、四名，左翼黨（7%）和親俄左翼政黨BSW（5%）有機會跨過分配議席得票門檻的5%，自民黨僅4%而可能出局。這意味着領導基民盟的默茨（Friedrich Merz）很可能擔任總理，惟在政壇碎片化下籌組執政聯盟恐非易事，甚至可能需要少數派執政。

然而，在前年修例後，今屆大選取消「超額席次」，儘管投票繼續分兩張（一張投給選區，一張投給政黨），但國會議席將按政黨得票比例分配，選區勝出者未必可獲議席，這點會否影響選民投票決定尚待觀察。

選舉結果最大變數來自AfD。成立了12年的AfD以反歐元起家，後來主打反移民路線崛起，到俄軍侵烏後，AfD在現總理候選人魏德爾（Alice Weidel）領導下以反對軍援烏克蘭的政綱，吸引更多難耐能源和糧食價格上升的「烏戰疲勞」選民蟬過別枝。AfD靠不滿經濟相對落後和排斥移民的前東德地區起家，但如今影響力擴展至前西德地區，舉例說，移民眾多的傳統工業腹地魯爾區（Ruhr）昔日是社民黨票倉，但在朔爾茨政府未能遏抑製造業衰退下，AfD反對移民搶飯碗的號召開始對選民更有吸引力。

自AfD崛起以來，儘管德國以至西方輿論對趨勢感到憂心，但在主流政壇拒絕跟極右或極左政黨合作的「防火牆」政策下，不可能加入聯合政府。默茨本人也同意延續「防火牆」，惟去年底一項限制移民的無約束力法案在AfD支持下過關，惹來其他主流政黨以至黨內政敵兼前總理默克爾批評。惟來自大西洋彼岸的壓力正嚴重衝擊德國政壇，特朗普去年贏得美國大選後，其陣營開始加大對柏林的施壓。

馬斯克押注AfD 特不掩飾親歐右翼

被形容為「第一朋友」的馬斯克過去數月不斷支持歐洲右翼民粹勢力，在德國則押注AfD，即使被質疑干預選舉，仍屢在旗下社交平台讚揚AfD，例如形容它是「唯一能拯救德國的政黨」，甚至投書德媒《星期日世界報》和網上視像訪問魏德爾，淡化AfD的新納粹指控。到上月底，馬斯克以視像方式亮相AfD的前東德地區哈雷一場造勢集會，聲言德國文化和價值觀「不應在多元文化主義中迷失」。

特朗普陣營也不曾掩飾與歐洲右翼民粹的走近，選前其成員不時與匈牙利總理歐爾班等相互站台串連，到特朗普就職禮，歐洲主流政黨幾乎無一獲邀，極右政黨的領袖反而紛紛獲邀，AfD由魏德爾以外另一位聯合主席克魯帕拉赴會。

萬斯威脅撤美軍 捍極右「言論自由」

德國和歐洲主流政壇與「特朗普2.0」的意識形態分歧，在上周慕尼黑安全會議清楚展現人前。代表特朗普政府的萬斯發言時幾乎未提烏戰，反而有干預選舉之嫌下，炮轟德國以至歐洲建制排斥右翼民粹政黨，聲言「民主以重視人民聲音為基礎，沒有『防火牆』餘地」。

萬斯其後未按外交慣例跟東道主朔爾茨會晤，反而跟魏德爾會面。到前日萬斯再威脅表示，如果柏林不改變其有關網絡言論自由的立場（指限制極右言論），華府會考慮撤走駐德美軍。

（德國大選）

相關字詞﹕美歐關係 默茨 特朗普2.0 萬斯 極右 右翼民粹 俄軍侵烏 德國另類選擇黨 馬斯克 2025德國國會大選

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