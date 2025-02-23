清洗撐DEI高層 非裔美參謀長聯席會議主席被炒

2023年10月成為美軍第二名非裔參謀長聯席會議主席的布朗（Charles Q. Brown，左圖），原定任期至2027年，但特朗普前日在社交平台宣布解僱布朗，未有解釋原因，並提名退役三星空軍中將凱恩（John D Caine，右圖）接任，讚揚他是優秀的飛行員、國安專家、成功的企業家，以及在跨部門和特種作戰行動中經驗豐富的「戰士」，稱在首個總統任期中，凱恩為美國「徹底消滅」極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）發揮關鍵作用。

破例提名三星將領接任

參謀長聯席會議主席是總統和防長的首席軍事顧問，傳統上不會隨政府更迭而換人。按法規該職位須由曾擔任作戰指揮官、參謀長聯席會議副主席或海、陸、空軍、海軍陸戰隊或太空部隊最高軍官出任，且均為四星軍銜，凱恩為三星將領，但總統可以「國家利益」為由豁免限制，其提名須經參議院批准。

《紐時》認為，特朗普解僱布朗，反映他堅信軍方領導層深陷多元問題，忽略自身保衛國家的角色，也沒跟上他的「美國優先」步伐。海格塞斯上任國防部長前就表示，軍隊中存在「覺醒」文化，布朗過分關注DEI項目，應將他撤換。除布朗外，海格塞斯同日解僱首名海軍女作戰部長弗蘭凱蒂（Lisa Franchetti）及空軍副參謀長斯萊夫（James Slife）。

另外，國防部前日稱將削減5%至8%的文職人員，本周將開始解僱5400名試用期員工，之後將凍結招聘。目前國防部僱用超過90萬名文職人員。

（CNN/紐約時報/中央社）