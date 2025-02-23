特朗普下令限華對美戰略投資 涉半導體AI糧食礦物 中國商務部：泛化國安概念

「境外敵對勢力」涵蓋港澳

這份總統備忘錄表明，要抵禦「境外敵對勢力」（foreign adversaries，或譯「外國對立方」）對美國構成的威脅，它們包括中國——涵蓋香港和澳門、古巴、伊朗、朝鮮、俄羅斯以及「委內瑞拉政客馬杜羅的政權」，指其以各種方式，包括有系統地指使、促進投資美國企業和資產，從而獲取尖端技術、知識產權和戰略工業優勢。

中國是這份備忘錄中最主要的指控對象，例如以明暗手段達至以上目標、透過第三國伙伴公司或投資基金行事、涉華投資者針對美國戰略項目（包括頂尖科技、糧食供應、礦物、天然資源和港口等）、利用美國資本去開發和現代化其軍事和情報及其他威脅美軍的安全設備、開發和部署針對美國的軍民兩用技術以至大殺傷力的武器和先進常規武器。

財政部轄下外國投資委員會（CFIUS）被下令限制與中國相關人士投資於美國科技、重要基建等戰略領域，包括農地和鄰近敏感設施的物業，以及限制外國投資者獲取美國人才和從事敏感科技（尤其是人工智能）業務。華府擬立法限制中方投資美國半導體、人工智能、量子技術、生物科學和航太等領域，同時阻止美國企業或投資者投資於有利中國「軍民融合」發展戰略的行業，「經濟安全就是國家安全。中國既不准美國企業接管他們的關鍵基建，美國便不應該容許中國接管美國的關鍵基建」。

擬設「特快通道」供指定盟友投資

對於指定盟友和貿易伙伴投資美國先進科技，華府擬設立「特快通道」，而且繼續歡迎和鼓勵所有外國人的被動投資（無控制權或投票權的股份）或不影響企業決策的投資。

（彭博社/法新社/路透社/白宮網站）