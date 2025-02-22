汽車業受華電動車挑戰 折射德國科技創新墮後

奧迪曾通過母公司福士汽車，每年向因戈爾施塔特繳稅逾1億歐元。惟這筆稅收在一年多前已停止，因戈爾施塔特市長設法開源節流，提高博物館、停車場和巴士的收費，下令減少公共草坪的修剪頻率，還考慮提高物業稅並進一步削支。奧迪去年第三季利潤驟降91%，在德國裁員數千人；福士也不如意，去年計劃到2030年本土裁減3.5萬個就業職位，本土工廠減產73.4萬輛車。

朔爾茨政府撤補貼 車業轉型受挫致裁員

作為德國工業支柱以至經濟成功基石的汽車製造業，2018年起開始衰退。德國汽車製造商難以提供具競爭力的電動車型號，在最重要出口市場中國流失市場份額，甚至反過來在國內面對中國電動車的挑戰。

在危機逼近之際，朔爾茨政府卻未能為業界明確指路，導致企業投資決策遲疑。政府為縮減預算開支，2023年底突決定終止電動車補貼，原擬大規模擴產電動車的汽車製造商發現消費者需求暴跌，最終不得不大裁員。

因戈爾施塔特近半就業職位跟汽車工業相關，其餘也是服務汽車工人，儘管有轉型呼聲但未受重視，突顯德國在這方面的落後。

專家：德跌入中等科技陷阱

有企業高層坦言，德國正在錯失那些可為新興行業奠定基礎的投資機會。德國在軟件和人工智能等領域遠遠落後，安聯數據顯示2022年德國研發投資佔GDP的比例為3.1%，美國是3.6%，韓國高達5.2%。

慕尼黑Ifo經濟研究所所長福伊斯特認為，問題是德國的投資過度集中於創新性較低的產業，歐洲有如陷入 「中等科技陷阱」（middle technology trap），即研發大多主要集中於汽車工業、機械製造和化學工業等創新速度較慢的領域，卻在高科技領域被美國甩開，「即使是美國一間表現普通的初創企業，例如美國國防科技新貴軟件公司Palantir，其市值都比整個德國汽車產業還要高，這突顯德國與美國的巨大差距」。

（華爾街日報/Euractiv）

（德國大選）