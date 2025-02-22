明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

汽車業受華電動車挑戰 折射德國科技創新墮後

【明報專訊】德國汽車公司奧迪（Audi）總部所在地因戈爾施塔特（Ingolstadt）是德國經濟問題的縮影。

奧迪曾通過母公司福士汽車，每年向因戈爾施塔特繳稅逾1億歐元。惟這筆稅收在一年多前已停止，因戈爾施塔特市長設法開源節流，提高博物館、停車場和巴士的收費，下令減少公共草坪的修剪頻率，還考慮提高物業稅並進一步削支。奧迪去年第三季利潤驟降91%，在德國裁員數千人；福士也不如意，去年計劃到2030年本土裁減3.5萬個就業職位，本土工廠減產73.4萬輛車。

朔爾茨政府撤補貼 車業轉型受挫致裁員

作為德國工業支柱以至經濟成功基石的汽車製造業，2018年起開始衰退。德國汽車製造商難以提供具競爭力的電動車型號，在最重要出口市場中國流失市場份額，甚至反過來在國內面對中國電動車的挑戰。

在危機逼近之際，朔爾茨政府卻未能為業界明確指路，導致企業投資決策遲疑。政府為縮減預算開支，2023年底突決定終止電動車補貼，原擬大規模擴產電動車的汽車製造商發現消費者需求暴跌，最終不得不大裁員。

因戈爾施塔特近半就業職位跟汽車工業相關，其餘也是服務汽車工人，儘管有轉型呼聲但未受重視，突顯德國在這方面的落後。

專家：德跌入中等科技陷阱

有企業高層坦言，德國正在錯失那些可為新興行業奠定基礎的投資機會。德國在軟件和人工智能等領域遠遠落後，安聯數據顯示2022年德國研發投資佔GDP的比例為3.1%，美國是3.6%，韓國高達5.2%。

慕尼黑Ifo經濟研究所所長福伊斯特認為，問題是德國的投資過度集中於創新性較低的產業，歐洲有如陷入 「中等科技陷阱」（middle technology trap），即研發大多主要集中於汽車工業、機械製造和化學工業等創新速度較慢的領域，卻在高科技領域被美國甩開，「即使是美國一間表現普通的初創企業，例如美國國防科技新貴軟件公司Palantir，其市值都比整個德國汽車產業還要高，這突顯德國與美國的巨大差距」。

（華爾街日報/Euractiv）

（德國大選）

相關字詞﹕創新科技 中等科技陷阱 福士汽車 奧迪（Audi） 德國汽車業 2025德國國會大選

上 / 下一篇新聞