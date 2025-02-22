政策過激遏通脹不力 特朗普5大民調回落

第二任期剛滿月 「蜜月期」已過

《華盛頓郵報》/Ipsos、美國有線新聞網絡（CNN）/SSRS、路透社/Ipsos、昆尼皮亞克大學全國民調，以及蓋洛普5個本月中旬進行的最新民調錄得對特朗普作為總統的工作表現的滿意度分別介乎44%至45%，且全部低於不滿意度（見另表），其中CNN於1月9至12日特朗普就職前進行的同類民調顯示，55%受訪者滿意特朗普處理政權交接的方式，不滿的有45%。

CNN民調顯示，52%受訪者認為特朗普在行使總統權力方面「做得太過分」，只有8%認為他「做得不夠」。另有51% CNN受訪者認為，特朗普在削減聯邦政府項目方面過於激進。《華郵》民調亦顯示，反對辭退大量政府官員受訪者，比支持多19個百分點。

《華郵》民調亦反映美國人普遍不滿特朗普關稅政策，對鋼鋁關稅淨支持度為-15個百分點（34%支持，49%反對）；反對及支持對墨西哥和加拿大貨品開徵25%關稅的受訪者比例為2:1。

此外，路透社的民調顯示，只有32%美國民眾滿意特朗普應對通脹的表現；CNN民調則顯示62%受訪者認為特朗普平抑日用品價格的努力不足，包括大部分支持共和黨的選民。

《華郵》民調中錄得淨支持度正數的兩項特朗普政策分別為對中國加徵10%關稅（50%支持，45%反對，淨支持度為5個百分點），以及大規模驅逐非法移民（51%支持，45%反對，淨支持度為6個百分點）。

另一方面，美國民眾對富商馬斯克在特朗普政府中出任重要角色持負面觀感，認為這是「壞事情」的CNN受訪者比持相反意見的人多出27個百分點。《華郵》民調則顯示，反對馬斯克關閉他認為不必要的聯邦機構的人，比支持者多出1倍。

（CNN/華盛頓郵報）