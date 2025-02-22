解放軍澳外海「實彈」演習 澳指航班被迫臨時改道

北京稱安全符國際法

澳洲防長馬爾斯昨向澳洲廣播公司表示，收到中國海軍通知當天會在澳洲和新西蘭之間的國際海域展開實彈軍演，「法律上，他們的通知符合國際法，但通知時間非常短，導致商業航班在短時間內不得不迅速改道，這令機組人員非常不安」。

包括澳洲航空、阿聯酋航空和新西蘭航空在內的航空公司周五臨時調整澳紐航線。

澳洲國防部的聲明指，相信中國的實彈演習「很可能已經結束」，因中國艦隊已恢復正常航行模式，「沒有聽到或看到武器發射的迹象」。

澳洲總理阿爾巴尼斯昨向記者表示，國防部認為澳洲和新西蘭的資產「沒有迫在眉睫的風險」，並指中國確實依國際法發布了警告。

然而，澳洲官員指出，按照慣例軍方應在實彈演習前24至48小時通知，以便民航機能適時調整航線。

黃英賢昨在南非約翰內斯堡舉行的二十國集團（G20）外長會議場邊與中國外長王毅會晤時，在開場白提及將討論「安全與專業的軍事行動」。

解放軍3艘軍艦上周進入距離悉尼約278公里的澳洲專屬經濟區海域，至本周沿澳洲東岸對出海面行駛，澳紐兩國對此進行密切監視，澳軍雖指解放軍部署「不尋常」，但承認中方船舶未有違反國際法。

（路透社／中新社）