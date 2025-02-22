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俄傷兵赴朝免費療養 稱「好住不好食」

【明報專訊】英國《衛報》周四（20日）報道，朝鮮成為在烏戰中受傷俄兵療養的目的地之一，並引述曾在朝鮮東岸元山市一間療養院住過的俄兵稱，在當地「好住不好食」。

俄羅斯駐朝鮮大使馬采戈拉（Aleksandr Matsegora）本月較早時向官方《俄羅斯報》（Rossiyskaya Gazeta）透露，有「數以百計」曾參與烏克蘭戰爭的俄兵，「正在朝鮮療養院和醫療設施接受復康療程」，治療、照顧和食物都完全免費，反映俄朝軍事合作進一步加強。

在《衛報》訪問中化名阿列克謝（Aleksei）的俄兵透露，自己腿部於戰事中被炮彈碎片所傷，去年夏天返回家鄉海參崴養傷，隨後申請入住療養院。數星期後，上級告知國內較受歡迎的療養院已告爆滿，指示他先搭飛機到平壤，再到元山接受復康治療。

院舍潔淨有泳池桑拿 缺肉沒酒

阿列克謝表示，跟他入住同一療養院的有20多名俄兵，他們每天打乒乓球和玩紙牌遊戲度日。他說，院舍環境潔淨，也提供泳池和桑拿，但直言所供應的食物「淡而無味且缺乏肉類」，亦難以獲取酒精飲品，於住院期間亦未獲安排治療。此外，養傷俄兵被禁止在入夜後外出，或與朝鮮平民接觸。被問到是否想再到朝鮮，阿列克謝稱寧願優先選擇留在俄羅斯療養。

（衛報）

（俄軍侵烏）

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