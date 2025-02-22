烏總統受壓軟化 與美商礦產協議 美特使會談後讚澤連斯基「勇敢領袖」

澤連斯基在周四晚間演說表示跟凱洛格的會談恢復希望，稱烏克蘭需要能真正執行的強而有力的協議。他在社交網站X透露兩人詳細討論戰况、如何交還烏國戰俘及有效的安全保障，並表示烏克蘭須確保和平穩固而持久，讓俄羅斯無法再發動戰爭，而烏克蘭準備好跟美國總統達成強而有力、有效的投資和安全協議。

凱洛格昨在社交媒體發文稱，與澤連斯基進行了深入且積極的討論，稱他是「一位在戰爭中奮戰的勇敢領袖，他擁有才華橫溢的國家安全團隊」。

美國安顧問指烏短期內簽協議

凱洛格這番言論與近日美烏領袖針鋒相對的言論形成對比。白宮國安顧問華爾茲周四仍指澤連斯基本周對總統特朗普的羞辱不可接受，白宮對此感到惱怒，又表示澤連斯基需重返談判桌並達成礦產協議。掌管政府效率部的馬斯克同日加入戰團，稱烏克蘭人民「鄙視」澤連斯基，特朗普將他排除在終戰談判是正確決定。不過，特朗普昨接受霍士新聞電台訪問時，指澤連斯基無必要參與有關結束俄烏戰爭的談判。特朗普在另一場合指澤連基在終戰談判中「毫無籌碼」。

在美國一再施壓下，昨有烏方官員透露，美烏政府正商討讓美國優先開採烏國礦產的協議。彭博社亦引述消息人士報道，美烏代表本周正尋求克服關係破裂問題，以敲定關鍵礦產協議。華爾茲昨在「保守派政治行動會議」（CPAC）對與會者更表示，烏克蘭將在「非常短期內」簽署協議，允許美國獲得烏克蘭的礦產開採權。

澤連斯基此前拒絕該份要求烏方提供5000億美元（約3.9萬億港元）礦產資源償還美方提供援助的協議，稱「不會出賣國家」。美財長貝森特周四向彭博社稱，澤連斯基在上周慕尼黑安全會議前曾保證會簽該協議，後又反對。貝森特稱計劃原意是通過經濟聯繫使烏克蘭更靠近美國，爭取美國民眾支持，然後向俄表明有需要會加強制裁。

加日領袖表態重申撐烏克蘭

美烏關係現裂痕，多國領袖表態續撐烏克蘭。加拿大總理杜魯多周四跟澤連斯基通電話，兩人指出任何和平解決衝突方式都須有烏克蘭在談判桌上。日本內閣官房長官林芳正周四稱，烏克蘭在戰時按國會批准戒嚴令延後總統選舉，指澤連斯基以總統身分履行職務，日本及世界各國領袖都與對方舉行領袖會談，稱「是俄羅斯發動侵略」。

（路透社/法新社/彭博社/中央社/BBC/邁阿密先驅報）

（俄軍侵烏）