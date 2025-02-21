援俄朝兵以為出國留學 避無人機靠「跑得快」

【明報專訊】韓國《朝鮮日報》周三和周四（19日及20日）刊登兩名被派到俄羅斯庫爾斯克州作戰而被俘的朝鮮士兵專訪。他們表示，去年10月以為「出國留學訓練」，結果被送到俄羅斯作戰，朝鮮保護部人員還向士兵訛稱派往烏克蘭的韓國軍隊正用無人機攻擊朝軍，以激發他們的敵意。其中一名被俘朝兵稱，他沒受過擊落無人機訓練，只獲告知「跑得快的人才能活下來」，但另一朝兵則稱無人機易被擊落。兩人均稱有意到韓國生活。
《朝鮮日報》記者最近到了烏克蘭一個戰俘營，採訪受傷被俘朝兵李某（26歲）和白某（21歲）。狙擊手李某表示，去年12月中在俄羅斯海參崴訓練後被送到戰場，1月5日參與戰鬥，他與俄軍透過智能手機翻譯溝通。
被俘滯烏 擬難民身分赴韓
對於如何應付烏軍無人機，他說朝兵受訓的方式是「只有跑得快才能活下來」，或者躲在隱蔽的地方，又或在地面用槍射擊，實際上沒有接受過直接擊落無人機的訓練。他指控俄軍未能提供適當掩護，導致朝兵不必要傷亡。李某透露在朝鮮人民軍中被俘等於叛變，可能被要求引爆手榴彈自盡。他說打算以難民身分申請到韓國生活。
2021年入伍的步槍手白某表示，去年11月被送到俄羅斯，今年1月到了庫爾斯克州，一周後他就受傷被俘。他說自己首次出國，一切都感到很不真實，「直到同伴倒在我的身旁，我才感到恐懼」。對於烏軍曾表示，在陣亡的朝兵手冊中發現朝軍以肉身為餌誘烏軍無人機，再由同袍將之擊落，白某稱，沒有聽過這種戰術，並稱擊中無人機很容易。李某稱，他很掛念母親，希望能回國，但坦言若回不了老家，考慮到韓國。
韓國外交部官員周三表示，若朝軍戰俘願意投韓並提出相關請求，韓國政府將根據相關原則和法律接納，並提供所需保護和支援。