援俄朝兵以為出國留學 避無人機靠「跑得快」

《朝鮮日報》記者最近到了烏克蘭一個戰俘營，採訪受傷被俘朝兵李某（26歲）和白某（21歲）。狙擊手李某表示，去年12月中在俄羅斯海參崴訓練後被送到戰場，1月5日參與戰鬥，他與俄軍透過智能手機翻譯溝通。

被俘滯烏 擬難民身分赴韓

對於如何應付烏軍無人機，他說朝兵受訓的方式是「只有跑得快才能活下來」，或者躲在隱蔽的地方，又或在地面用槍射擊，實際上沒有接受過直接擊落無人機的訓練。他指控俄軍未能提供適當掩護，導致朝兵不必要傷亡。李某透露在朝鮮人民軍中被俘等於叛變，可能被要求引爆手榴彈自盡。他說打算以難民身分申請到韓國生活。

2021年入伍的步槍手白某表示，去年11月被送到俄羅斯，今年1月到了庫爾斯克州，一周後他就受傷被俘。他說自己首次出國，一切都感到很不真實，「直到同伴倒在我的身旁，我才感到恐懼」。對於烏軍曾表示，在陣亡的朝兵手冊中發現朝軍以肉身為餌誘烏軍無人機，再由同袍將之擊落，白某稱，沒有聽過這種戰術，並稱擊中無人機很容易。李某稱，他很掛念母親，希望能回國，但坦言若回不了老家，考慮到韓國。

韓國外交部官員周三表示，若朝軍戰俘願意投韓並提出相關請求，韓國政府將根據相關原則和法律接納，並提供所需保護和支援。

（朝鮮日報/韓聯社）