稱有望與華達新貿協 特預期習近平將訪美

《紐約時報》周三引述特朗普政府多名現任與前任顧問指出，儘管困難重重，但特朗普仍有意與習近平達成廣泛協議，而不僅是重新調整貿易關係。多名顧問稱，特朗普有興趣達成的協議包括中國大量投資和承諾購買美國貨品，以及核武安全協議，他期望和習近平面對面解決這些問題。特朗普幕僚對此看法不一，有官員及知情人士表示，商務部長盧特尼克、財長貝森特及馬斯克都鼓勵特朗普憑直覺行事，告訴他如今其地位足以談出重大協議，但國務卿魯比奧、國安顧問華爾茲和白宮高級貿易顧問納瓦羅都將中國企業到美國投資視為國安威脅。

路透：美國務院改涉華字眼

另外，路透社昨發現，美國國務院網站上周四（13日）更改了跟中國有關的描述，除不再使用中華人民共和國（PRC）而僅稱「中國」（China）外，新增稱中國經濟為「世上其一最受規管的投資環境」，形容中國「從事不公平貿易行為，包括實施強迫勞動和國家巨額補貼，令美國企業處於不利地位並成為中國打壓人權的幫兇」。

新介紹另一方面刪除了「跟盟友及伙伴緊密合作捍衛我們利益和價值」的字句，改為將在對華關係中「遵從對等和公平原則」。新版內容亦刪減了美國於保護西藏文化、人權、打擊販毒等對華援助項目清單。

中國外交部發言人郭嘉昆昨在例行記者會上批評美國國務院修改「美中關係」頁面及「美中關係事實清單」，歪曲事實真相，詆譭中國外交政策。

（路透社/紐約時報）

（俄軍侵烏）