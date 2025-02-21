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英法牽頭建安保部隊 防俄襲烏關鍵基建

【明報專訊】英媒周三（19日）報道，英國及法國正牽頭推動成立「安全保障部隊」（reassurance force），旨在防止俄羅斯在美國斡旋的和平協議達成後，對烏克蘭城市、港口及關鍵基礎設施發動進一步攻擊。這支部隊計劃不多於3萬人，將以海空防禦為主，但組隊前提是要有美國支援。

《衛報》報道，部隊的目標包括確保烏克蘭空域安全重開予商業航班，及維護對烏國食品及穀物相當重要的黑海海上貿易安全。安全保障部隊部將只有小量地面部隊人員，他們不會派駐烏克蘭東部前線。《金融時報》稱地面部隊會負責保護關鍵設施如港口和核電站。官員稱計劃細節有待敲定，最後可能在烏國或是其西部邊境地區大規模部署地面部隊。

計劃前提需美支持

有官員表示他們的計劃將側重空中力量，並可能以波蘭和羅馬尼亞為基地，但此計劃的前提是美國的支持。《金融時報》指這支部隊可能由英法遠征軍聯合部隊（CJEF）領導。烏克蘭總統澤連斯基曾呼籲建立一支人數有10萬至15萬，包括美軍的部隊。

另外，法國繼周一召開歐洲緊急峰會共商烏克蘭局勢和歐洲安全後，周三（19日）再聯同19國領袖召開第二次峰會，大部分為歐洲國家。法總統馬克龍稱，法國及其盟友認為任何俄烏終戰協議，都應考慮到烏克蘭權利和歐洲安全。另一方面，美國白宮國安顧問華爾茲周三表示，馬克龍及英國首相施紀賢下周將到訪華盛頓。華爾茲被霍士新聞問及俄烏達成和平協議的機會時稱：「我們正在和各方面接觸，下一步是派出技術團隊，開始討論更多細節。」

（金融時報/衛報/法新社/路透社/中央社）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕俄軍侵烏 澤連斯基 馬克龍 烏克蘭 俄羅斯 美國

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