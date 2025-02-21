WSJ：特朗普顛覆外交 世界新秩序正成形

WSJ文章指，特朗普在短短4周內，把美國變成一個不那麼可靠的盟友，並退出了多項全球承諾，這些舉措將從根本上重塑美國與世界關係。最近發生的事更加深盟友對特朗普領導的美國的懷疑，包括美國副總統萬斯上周在慕尼黑安全會議指摘歐洲盟友破壞民主、本周美俄有關結束烏戰的談判將歐洲人拒諸門外、特朗普稱烏克蘭領導人為獨裁者等，皆令跨大西洋鴻溝不斷擴大。

基於利益重輸贏 與歐鴻溝擴大

WSJ文章指特朗普迅速使美國外交政策偏離自1945年以來一直走的路線。大多數外交政策專家認為，自二戰結束以來，美國主導的聯盟體系增強了美國的實力。

如今的總統特朗普卻有不同的看法，他認為盟友索取多，付出少，又指其他國家不應依靠美國軍隊及其核保護傘來保障安全，而應該在軍事上投入更多資金，同時提供經濟激勵措施，以保持美國的好感。特朗普的外交政策願景更基於利益，更看重輸贏。

曾在奧巴馬政府期間任國防部長的前共和黨參議員哈格爾說：「正在發生的事情是對二戰後世界秩序基礎的嚴重挑戰。」

前國安顧問：不幸的是他是總統

保守派智庫「傳統基金會」國家安全與對外政策副總裁科茨（Victoria Coates）則說：「不是特朗普放棄二戰後秩序，而是當前已處戰後秩序瓦解的年代，我們必須接受地緣政治格局丕變。」

特朗普的前國家安全顧問博爾頓不認為特朗普正不可逆轉地改變美國外交政策。他說，特朗普沒有足夠連貫的意識形態來顛覆全球秩序，「這只是一個人的觀點，但不幸的是，他是總統」。

另外，特朗普所屬的共和黨正尋求在對特朗普忠誠與堅守外交政策原則之間取得平衡。針對特朗普指澤連斯基「發動戰爭」、「是未經選舉的獨裁者」等言論，多名共和黨國會議員表示不同意，但直斥其非者屬少數，就算有人指出特朗普說法有問題，也同時暗示這可能只是特朗普的談判策略。

（華爾街日報/華爾街日報/紐約時報）

（俄軍侵烏）