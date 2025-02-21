特朗普連環炮轟 澤連斯基被警告慎言 美特使訪 基輔臨時取消記招沒發聲明

周二的利雅得會談本為推動結束烏戰作前期磋商，卻引爆美烏交惡。澤連斯基周二就烏國沒份參與會談表達意見，重申不會接受美俄背着烏克蘭決定任何事。美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士報道，特朗普幕僚一直關注澤連斯基的公開聲明，尤其對烏克蘭未獲邀出席利雅得會談的批評。幕僚的不滿情緒在周三前已增加，到澤連斯基指特朗普「陷於俄羅斯假資訊泡沫」後達到頂點。報道指特朗普在佛州向幕僚稱要親自回應，並在周三前往邁阿密高爾夫球俱樂部期間發帖炮轟。惟CNN亦引述近日有跟特朗普對話的支持者稱，特朗普猛烈抨擊烏克蘭原因之一就是為嚇唬歐洲，迫使他們為保衛烏克蘭付出更多努力。

批「撈戰爭油水」「玩弄拜登」

特朗普周三在Truth Social連環發炮，批評澤連斯基是「未經選舉的獨裁者」「最好趕快行動，否則可能亡國」後，又蔑稱澤連斯基是「一名薄有名氣的喜劇演員」，「說服美國花3500億美元（約2.7萬億港元）投入一場無法獲勝、從不應開始的戰爭，想繼續從戰事『撈油水』」。

特朗普接着批評前總統拜登及澤連斯基，質疑相較於美國，俄烏戰爭對歐洲重要得多，拜登卻沒要求歐洲與美均等承擔。他又暗指烏克蘭貪腐，聲稱澤連斯基「承認美國給予的資金有一半失蹤」。特朗普稱澤連斯基拒絕選舉，民望低迷，指對方唯一擅長是「玩弄拜登」。周三稍後特朗普在佛州邁阿密向一班投資者及企業管理層演講時，再指澤連斯基是獨裁者。

萬斯促「管好嘴巴」 華爾茲籲收斂

美國副總統萬斯周三接受英國《每日郵報》訪問則警告澤連斯基「管好嘴巴」。他說：「透過在公共媒體上詆毁總統（特朗普）……任何了解總統的人都會告訴你，這是與本屆政府打交道的一種惡劣方式。」白宮國安顧問華爾茲昨呼籲烏克蘭「收斂言辭」，並考慮簽署美方提出的礦產協議，又表示美烏分歧可以化解。路透社周三引述消息報道，美國可能尋求與烏達成簡化版礦產協議，及後再討論美國擁有的礦產比例等細節。

英德歐撐澤連斯基烏國民主

歐洲多國領袖對特朗普的言論不表認同。德國總理朔爾茨、英國首相施紀賢皆指澤連斯基是烏克蘭民選國家元首，戰爭期間無法舉行定期選舉屬合理。

歐盟發言人周四向傳媒稱：「我們對此的立場相當直接和明確：總統澤連斯基是通過自由、公正和民主選舉合法當選。烏克蘭是民主政體，普京的俄羅斯並不是。」聯合國發言人亦指澤連斯基經過合法選舉當選上任，被問到誰發起戰爭時，回說是俄羅斯入侵烏克蘭。

特朗普的俄烏問題特使凱洛格周三飛抵烏克蘭首都基輔，稱要「坐下並聆聽」烏方的關注。澤連斯基昨天跟對方會面，其後澤連斯基辦公室表示兩人原訂召開的聯合記者會應美方官員要求而在最後一刻被取消。

（CNN/每日郵報/Politico/路透社/BBC）

（俄軍侵烏）