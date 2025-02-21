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埃及逾百年再發現法老墓 屬圖坦卡門祖先

【明報專訊】埃及旅遊及古蹟部周二（18日）公布，一支英埃聯合考古團隊於中南部城市樂蜀附近的帝王谷西側，發現一個屬於古埃及第18王朝法老圖特摩斯二世（Thutmose II）陵墓，是自1922年發現圖坦卡門陵墓後，逾百年來首次發現法老陵墓。

確認圖特摩斯二世墓主身分

由英國獨立學術基金會New Kingdom Research Foundation成員利瑟蘭（Piers Litherland）領導的考古團隊2022年首次確定陵墓的入口，但未確認陵墓的主人，原以為其屬於古埃及王室婦女，直至近期進入陵墓後，發現其內部以專屬法老的藍色銘文、黃色星星，以及宗教雕文作裝飾，並放置寫有圖特摩斯二世夫婦名字的雪花石膏器皿，從而確定陵墓屬於圖特摩斯二世。

圖特摩斯二世於公元前1493至1479年統治埃及，其妻是被認為是史上最偉大法老之一的女法老哈特謝普蘇特（Hatshepsut），二人為圖坦卡門的祖先。考古學家約200年前已發現圖特摩斯二世的木乃伊，專家一直認為其陵墓可能位於帝王谷東側，今次發現有助定位其他第18王朝初期陵墓的位置。另有迹象顯示，今次發現的陵墓於圖特摩斯二世死後不久曾被洪水淹浸，圖特摩斯二世遺體及部分陪葬品轉移至其他地方，利瑟蘭指因此附近很可能存在另一個屬於圖特摩斯二世陵墓。

（BBC/衛報/路透社）

相關字詞﹕考古 考古發現 法老 埃及

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