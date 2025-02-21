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美防長指示研年削8%國防預算 勢遭兩黨反對

【明報專訊】《華盛頓郵報》報道，美國防長海格塞斯周二（18日）指示國防部高層於下周一或之前提交方案，以未來5年每年削減8%國防預算為目標。這如獲實施將成為2013年以來五角大樓最大規模的削支行動，但預料將遭兩黨國會議員反對。

《華郵》報道指海格塞斯下達的備忘錄列明17類特朗普政府期望可豁免削支的項目，包括在美墨邊界的部署；核武和導彈防禦現代化；潛艇、自殺式無人機及其他軍火採購。備忘錄也提到，會繼續為美軍印太司令部、北方司令部與太空司令部（USSPACECOM）提供資金，但沒提負責歐洲、中東和非洲軍事行動的司令部。

五角大樓本財政年度預算約8500億美元（約6.63萬億港元），國會兩黨廣泛共識有需要加大國防預算規模，以應對「中國和俄羅斯威脅」。

研政府「瘦身」所得派錢予民

另一方面，美國總統特朗普周三在邁阿密出席一個科技業及商界領袖峰會時，稱正考慮把20%由政府效率部（DOGE）為政府「瘦身」計劃下所節省的開支，以現金形式歸還民眾，但未作進一步解釋。投資顧問公司Azoria共同創辦人菲什巴克（James Fishback）本周初在社交平台X發文，提議特朗普政府跟國會推動成立價值4000億美元（約3.12萬億港元）的「DOGE分紅」或退稅計劃，在該金額下平均每個納稅家庭可獲發放5000美元（約3.9萬港元）。DOGE主管、富商馬斯克留言回應稱會把建議轉達特朗普。

（華盛頓郵報/華爾街日報）

相關字詞﹕削減開支 海格塞斯（Pete Hegseth） 政府效率部（DOGE） 預算 開支 美國國防部 特朗普

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