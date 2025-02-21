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澳洲巴新洽談防禦條約 分析：坎培拉圖建戰略屏障抗華

【明報專訊】澳洲與太平洋島國巴布亞新幾內亞周四（20日）宣布就簽訂全面防禦條約展開談判，澳防長馬爾斯於聯合記者會稱，談判旨在加強兩軍融合和提升協同性，把兩國國防關係提升至條約級別。目前雖暫不清楚談判細節，但巴新總理暗示條款有機會包括讓巴新民眾加入澳洲國防軍服務。澳洲廣播公司（ABC）引述學者分析稱，坎培拉正「嘗試建立對抗中國的戰略屏障」。

澳洲與巴新2023年簽訂安全協議後，澳洲加強對巴新警務、司法和軍事援助，被認為是澳方為平衡和反制近年積極拉攏巴新的中國。

研准巴新青年填澳軍空缺

馬爾斯跟巴新防長約瑟夫周四早上於布里斯班正式展開新一輪談判，ABC指雙方均致力盡快達成條約。馬爾斯當天在聯合記者會上表示，談判旨在推進澳、巴新兩軍更緊密合作，把兩國防衛關係提升至「下一水平」，貢獻雙邊及區內安全。巴新總理馬拉佩（James Marape）日前曾暗示，談判內容有機會包括巴新民眾參與澳軍的建議書，指「大量巴新輟學青年可填補澳軍人員空缺」。

此外，澳洲政府於去年12月宣布斥資6億澳元（約30億港元）資助巴新成立國家欖球隊，並參與澳洲國家聯賽，以換取阻止巴新承諾不跟中國戰略合作。

ABC報道指出，西方專家認為追求具約束力條約突顯澳洲視巴新為關鍵安全伙伴，並阻撓中國尋求跟巴新簽訂警務合作協議，但澳洲同時對加強和巴新合作仍面臨內部障礙，包括未必能在國會爭取足夠支持批准條約。澳洲智庫洛伊政策研究所太平洋島國項目主任索拉（Mihai Sora）認為，坎培拉目前正嘗試一切方法，以建立抗華「戰略屏障」。

解放軍艦上周闖澳專屬經濟區

另一太平洋島國庫克群島上周跟中國簽訂戰略伙伴合作協議，引起澳洲和新西蘭警戒。《金融時報》周三報道，解放軍3艘軍艦上周闖入距離悉尼約278公里的澳洲專屬經濟區（EZZ）海域，引起澳洲關注。澳軍指解放軍部署「不尋常」，但承認中方船舶未有違反國際法，澳方周三仍在密切監視。

（澳洲廣播公司/衛報）

相關字詞﹕巴布亞新幾內亞（Papua New Guinea） 澳洲 中國

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