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科技：華DeepSeek異軍突起 美AI「開源 vs. 閉源」爭論

【明報專訊】以馬斯克和蒂爾等「PayPal黑手黨」為代表的「科技兄弟幫」被認為在特朗普政府內部具有重要影響力，他們的一大重點是人工智能（AI）。特朗普也顯然關注AI，在他首個任期已曾簽署相關行政命令，來到第二個任期，他在就任第二天又簽署行政命令，推翻前任總統拜登的AI安全政策，指其對創新「有害」，並親自公布科企OpenAI、軟銀和甲骨文的5000億美元AI基建大計Stargate。

然而，馬斯克對Stargate冷嘲熱諷，突顯他與OpenAI行政總裁奧爾特曼就AI開源分歧。不久，中國低成本開源AI模型DeepSeek「爆紅」，甚至衝上歐美App Store榜首，展示中美科技戰的新戰場，就連特朗普本人也指這是對美國科技產業的警示。奧爾特曼的閉源主張因此受「科技兄弟幫」成員、創投巨擘安德森等施壓，他其後承認可能在這問題「站在歷史錯誤一方」。惟DeepSeek隨即受到美國及其盟友嚴格檢視國家安全風險，中美圍繞AI的科技戰方興未艾，未來值得關注。

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