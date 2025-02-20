科技：華DeepSeek異軍突起 美AI「開源 vs. 閉源」爭論

【明報專訊】以馬斯克和蒂爾等「PayPal黑手黨」為代表的「科技兄弟幫」被認為在特朗普政府內部具有重要影響力，他們的一大重點是人工智能（AI）。特朗普也顯然關注AI，在他首個任期已曾簽署相關行政命令，來到第二個任期，他在就任第二天又簽署行政命令，推翻前任總統拜登的AI安全政策，指其對創新「有害」，並親自公布科企OpenAI、軟銀和甲骨文的5000億美元AI基建大計Stargate。