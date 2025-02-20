內政：馬斯克DOGE興風作浪 濫權國家安全非議纏身

「巧立名目」避國會阻撓

DOGE並非國會立法成立的政府單位，而是特朗普以行政命令形式將數碼服務局（USDS）易名「美國DOGE局」並在旗下設立的「美國DOGE局臨時組織」。理論上DOGE以顧問形式運作，但實際上擁有頗大的人事影響力。馬斯克找來一批年輕的AI工程師和數據科學家，他們既有權接觸政府的最敏感數據，國會卻無力介入，惹來國安風險質疑。DOGE迄今最受注目的「刀下亡魂」是負責對外援助的國際開發署（USAID），許多原不太為人熟知卻具影響力項目因USAID停擺而資金短缺或裁員。與此同時，一些因DOGE被裁的員工或項目牽涉到馬斯克本身的生意，惹來利益衝突質疑。

「特朗普2.0」嘗試為美國聯邦政府「瘦身」，本身不令人意外——對共和黨建制派、特朗普也是一員的傳統商界以至以馬斯克為代表的「科技兄弟幫」來說，「小政府」堪稱政策主張上其一最大公因數。然而，馬斯克和DOGE繞過常規程序「快刀斬亂麻」的手法，不免令人質疑會否有反效果，近期也不時因此出醜。

「快刀斬亂麻」犯錯出醜

其一例子是白宮宣稱叫停了總值5000萬美元的安全套送往陷於以哈戰火的加沙，但後來被揭發該筆資金其實送往非洲莫桑比克「加沙省」的防治愛滋病項目，令馬斯克不得不承認出錯。另一更嚴重的例子是誤裁能源部轄下主管核武庫的國家核安全管理局（NNSA）涉核員工，第二日即不得不撤回解僱信，卻面臨找不回舊員工的窘境。

儘管備受非議，馬斯克迄今仍獲特朗普信任。《時代》周刊有一期以馬斯克坐在白宮總統辦公室的構圖為封面，被認為是諷刺他喧賓奪主。惟特朗普對此不屑一顧，還安排馬斯克到總統辦公室見證自己簽署新行政命令為DOGE擴權，稱讚其找尋「浪費資源」證據成效出色，其後二人再一起接受霍士新聞訪問，表明不會中「離間計」。