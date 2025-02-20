越南斥資678億建連接中國鐵路

越南第十五屆國會第九次非常規會議昨批准投資建設的老街—河內—海防鐵路，是中國「一帶一路」、越南「兩廊一圈」倡議計劃的一環，總預算約211萬億越南盾，部分由中國進出口銀行提供優惠貸款。

按越南交通部的規劃，該鐵路主幹線全長約390公里，並有3條支線長約28公里。起點在與中國接壤的越南老街省，再往南經安沛、富壽、永福、河內、北寧、興安、海陽和海防共7省2市，包括三星、蘋果兩大代工大廠富士康與和碩等著名國際企業廠房所在的越南製造業樞紐。該線路起點為越南老街站與中國河口北站之間的跨境軌道連接點，日後將能加強兩國貨客運流通，尤其便利很多需要定期從中國輸入零件等的製造業廠商。

越南是東南亞的製造業中心，極依賴出口來推動經濟發展。越南交通運輸部長陳鴻明日前在國會說：「越南目前的鐵路系統已經過時，國家需要一個新系統支持經濟發展。」鐵道預計今年動工、首階段2030年建成。當局希望屆時能使一年的貨運量達至3.97億噸、客運量達3.34億人次。

准星鏈入越 提供衛星互聯網

越南國會昨又通過興建全國首個核電站項目，包括寧順1號、寧順2號核電站，預計第一座將於2031年底建成。國會還通過允許全球首富豪馬斯克旗下的星鏈公司在越南提供衛星互聯網服務、批准政府資助本土企業進軍半導體行業等。國會還將今年經濟增長目標提高最少8%；早前該國已把目標由6.5%調高至7.0%。

（路透社/法新社/越通社）