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簽令聯邦獨立監管機構受制白宮 面臨法律挑戰

【明報專訊】美國總統特朗普周二（18日）在佛州海湖莊園簽署行政命令，把證券交易委員會、聯邦選舉委員會等聯邦政府獨立監管機構納入白宮直接控制。分析認為這將面臨法律挑戰。

最新行政命令適用於聯邦貿易委員會（FTC）、聯邦通訊委員會（FCC）、證券交易委員會（SEC）等聯邦政府獨立監管機構，但對聯邦儲備系統的理事會和聯邦公開市場委員會（FOMC），其貨幣政策工作除外。

該命令要求這些機構承認總統和司法部長對法例的解釋具法律約束力。它們須提交法規草案供白宮審議，定期就政策、優先事項、戰略計劃向白宮管理及預算辦公室（OMB）主任等諮詢。而OMB主任將擔當監管、審批和指導，查察它們的工作是否與總統政策和優先事項一致而有權調整相關撥款。

指沒充分向總統及人民問責

聯邦政府獨立監管機構由國會立法成立，交技術專家管理，日常運作向來不受白宮干預。惟特朗普批評它們具有重大行政權力，卻「沒有充分向總統及通過總統向美國人民問責」。

另外，特朗普與政府效率部（DOGE）負責人馬斯克周二聯袂接受霍士新聞訪問。特朗普讚馬斯克是其政策的重要推手，又否認馬斯克的任何DOGE決定涉及利益衝突。

華盛頓一名地區法院法官周二駁回制止DOGE直接解僱聯邦職員或提取機關、部門數據的做法，但認同馬斯克權力使人質疑他不受制約。

（華盛頓郵報/紐約時報/路透社）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕政府效率部（DOGE） 特朗普2.0

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