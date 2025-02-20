專家：特朗普數天將俄從「國際棄兒」變拍檔

普京未付代價復交「先贏首回合」

特朗普急於結束俄烏戰爭，令人憂慮其跟普京達成的和平協議或削弱烏克蘭和歐洲安全，並將改變地緣政治格局。奧巴馬政府年代的外交政策顧問布魯恩（Brett Bruen）稱：「真正令人擔憂的是，特朗普短短數天內，將俄羅斯從（國際）『棄兒』（pariah，字面指「為社會所拋棄者、受蔑視者、不被信任者）變成『可貴拍檔』。這是要付出代價的。」

美國民主黨籍眾議員奧金克洛斯（Jake Auchincloss）形容俄羅斯在周二會談「先贏首回合」。他說：「克宮在不包括烏克蘭及北約雙邊外交中得以正常化，而他們什麼都沒放棄就得到。」

《紐約時報》指特朗普正實行「令人瞠目結舌的美國外交政策轉變」，視俄羅斯為未來合作伙伴，尋求讓俄國重新加入國際俱樂部，並成為美國頂級朋友之一。

美國企業研究所（AEI）外交與國防政策研究主任沙克（Kori Schake）形容這是對80年來美國外交政策一次「可恥逆轉」：「冷戰期間美國拒絕承認蘇聯對波羅的海國家的征服，給予了爭取自由的人民勇氣。現在我們在合理化侵略以建立勢力範圍。」

扭轉美路線 合理化侵略

至於俄國主權基金「俄羅斯直接投資基金」（RDIF）行政總裁德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）周三在美俄會談後表示，他們預計今年第二季將有部分美國企業重返俄羅斯市場。

（路透社）

（俄軍侵烏）