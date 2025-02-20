特朗普怪罪啟戰端 烏總統指陷俄假資訊 基輔不滿利雅得會談「像逼接受最後通牒」

轟澤連斯基「未經選舉獨裁者」

由美國國務卿魯比奧、俄外長拉夫羅夫等作代表的高層官員在利雅得的會談未有烏克蘭及歐洲代表出席。澤連斯基周二到訪土耳其時稱，烏國並沒收到參與利雅得會談的邀請，這對烏方及各界而言都很驚訝，又稱烏方亦是從媒體得悉會談一事。澤連斯基原定周三到訪沙特，現押後至3月10日，消息人士指烏克蘭不想讓任何在利雅得發生的事看來有正當性。

澤連斯基重申，不希望有人在烏克蘭背後決定任何事，指沒烏克蘭的參與就不能決定戰爭如何結束。他又表示美國現似在跟俄羅斯討論普京全面開戰前提出的「最後通諜」——烏克蘭裁軍、承認俄佔領烏領土屬於俄羅斯、他辭職並由親俄領導人繼任，澤連斯基反問：「當我們在最困難的時候已拒絕，我想知道為何他們認為烏克蘭現會接受所有這些最後通牒？」

指烏3年前應該可停戰

特朗普周二在佛州大宅海湖莊園回應時說：「我聽說他們對沒列席感不滿。嗯，他們3年前甚或更早就已有一席位了。」他又說：「你（烏方）應該在3年前就結束它（戰爭）。你根本就不該開始這件事。你們本來可以達成協議。」他指即使半桶水的談判員數年前都能解決衝突問題，「（烏克蘭）不會失去太多領土、很少的土地。不會有何生命損失，且不會損失那些現已倒塌的城市」。

特朗普又表示他個人很欣賞澤連斯基，但指對方領導之下容許一場本不應發生的戰爭。他轉而形容澤連斯基為「極度無能」的總統，指對方發表很多蠢話、不好的言論。澤連斯基的總統任期去年5月已屆滿，烏方稱要待戰爭結束及解除戒嚴後才可舉行選舉。有美媒早前指俄烏和議重要條件包括強制烏克蘭舉行大選，而美俄皆認為澤連斯基勝算不高。特朗普前天亦被問及俄羅斯迫使烏國舉行選舉以簽署和平協議一事，他表示他及很多國家都關心烏國選舉，又指澤連斯基的國內支持度跌至4%。

俄國不止一次質疑澤連斯基作為烏總統的合法性，加上特朗普又提及烏國選舉問題，澤連斯基昨在基輔稱從不評論自己或其他國家領導人的支持率民調，但稱最新民調顯示58%烏克蘭人信任他，「所以如有人現在想要取代我，那是不可能」。他又批評俄羅斯輸出大量虛假信息，指這些資訊也傳到美國，而特朗普正陷於「假資訊泡沫」中。對於美方上周提出烏克蘭可用關鍵礦物換取經濟軍事援助，澤連斯基指協議不公，當中並未包括安全保障，他指不希望國家淪為原材料樞紐。

普京讚會談成果 未確認見特

美俄團隊在利雅得會談除同意推進結束烏戰談判，亦有共識恢復雙方外交代表團正常運作。普京昨高度評價利雅得會談成果，惟西方主流媒體對特朗普外交路線表示質疑（見另稿）。特朗普周二稱或本月跟普京會面，但普京昨天表示未準備好確認何時會面，又指需與美建「信任」以解決烏克蘭紛爭。

（路透社/BBC/金融時報/紐約時報/衛報）

（俄軍侵烏）