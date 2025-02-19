研究：歐美食水加氯水平 疑增患癌風險

氯化是廣泛應用的食水消毒方法，但消毒過程中衍生的副產物三鹵甲烷（Trihalomethanes，THM），包括氯仿、一溴二氯甲烷、一氯二溴甲烷和溴仿等物質，卻潛在基因毒性和致癌風險。

卡羅林斯卡學院研究員今次研究檢視約30項研究數據， 涉84,371名參與者中的5,860個膀胱癌病例，以及90,272參與者中的9,262大腸癌病例。

膀胱癌大腸癌較多 男比女高危

研究結果發現，當THM濃度高於每公升41微克時，患癌風險便會增加，而且男性的風險大於女性。

美國和歐盟目前對THM的上限分別為每公升80微克和每公升100微克，可是今次研究發現低至每公升40微克左右已能增加患癌風險，而且地表水由於有較多的有機物等可供產生化學反應，所得的THM含量一般高於地下水。非牟利倡導組織「環境工作組」認為，食水中的THM安全濃度應為每公升0.15微克。

報告首席撰寫人認為，該轉用紫外線、裝置嶄新過濾系統等方法取代氯化來消毒食水，儘管成本較高。

香港近年已增添總三鹵甲烷為食水標準水質參數。按2023年4月至2024年3月報告，監測所得平均比率總和為0.22。

（衛報/美國國家醫學圖書館網站）