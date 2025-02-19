派兵赴烏維和分歧大 巴黎峰會乏成果

【明報專訊】美俄單獨談判，令歐洲擔憂自己被排除在烏克蘭和平進程之外。為此歐洲多國領袖在法國總統馬克龍號召下，周一（17日）在巴黎舉行緊急峰會，商討烏克蘭局勢和歐洲集體安全等議題。與會的北約秘書長呂特會後表示，歐洲已準備好為烏克蘭提供安全保障，但在是否派軍至烏克蘭的問題上，歐洲卻仍顯分歧。
德國、英國、意大利、波蘭、西班牙、荷蘭、丹麥等國領袖、歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席科斯塔、北約秘書長呂特全數出席這場非正式峰會。這次緊急峰會正值美俄高層官員在沙特阿拉伯會談前夕。法國總統府表示，峰會開始前，馬克龍曾與美國總統特朗普通電話20分鐘，兩國元首之後皆表示，希望能再盡快對話。
德西促外交優先 波蘭明拒派兵
峰會持續約3小時，會議最大分歧在於是否在維和框架下向烏克蘭派遣部隊。英國首相施紀賢表示，英國已做好準備，在必要時派遣地面部隊。德國和西班牙持反對態度，認為必須先用外交方式推進，再看和平是否及以何種方式回到烏克蘭。
德國總理朔爾茨在會後受訪時表示，現階段討論派遣部隊問題為時過早，他不希望「對烏克蘭實施強制的和平」，並強調烏克蘭必須參與談判。
波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）則明確拒絕派兵選項，他表示：「如果我們連自己都無法保護，那我們又如何能向別人提供安全保障？這將是空頭支票。」