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英媒：美逼烏簽約交資源礦產 淪經濟殖民地

【明報專訊】英國《每日電訊報》周一（17日）報道，據該報所得的一份草擬文件，特朗普政府要求烏克蘭答應授權予美國管控該國的稀土、能源乃至港口等，使烏克蘭儼如淪為「美國的經濟殖民地」，這令基輔政府感到「驚愕和恐慌」。

該報表示，一份標示2月7日、印有「特權與機密」標記的合約草稿，於一星期前由美國送到烏克蘭總統澤連斯基的辦公室。該份文件涵蓋「跟烏克蘭資源相關的經濟價值」，包括「礦物、石油及天然氣、港口及（所商定的）其他基建」，讓美國不僅對可出口礦產有購買優先權，還近乎控制烏克蘭的大部分商品和資源經濟。合約表示為保「衝突的敵對各方不會受惠於烏克蘭重建」，美、烏應合組投資基金，並讓其對日後所有相關牌照和項目擁有「制定辦法、揀選標準、條款和條件的專屬權利」。

消息人士還表示，美國將抽取從烏克蘭開採資源所得的50%經常收入，以及從發予第三方有關資源開發的50%牌照費收入。報道指該文件似由私人律師所撰，而非出自美國國務院或商務部。

草擬協議如勒索戰敗國

報道形容，協議內容對烏方之嚴苛更似是對戰敗國的勒索，以涉及金額（5000億美元）計，甚至遠多一戰後德國在《凡爾賽條約》最初被索取的賠款金額（經通脹及匯率調整後也只相當於2690億美元，後來還有減少）。

特朗普上周二（11日）在霍士新聞訪問中宣稱，烏克蘭「基本上同意」付給美國5000億美元（近3.9萬億港元）「報酬」（payback）。他警告基輔倘不接受條款，將把烏克蘭交到普京手裏。

（英國每日電訊報）

（俄軍侵烏）

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