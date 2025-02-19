利雅得會談 美俄達4原則推外交復常 霍士新聞：3階段方案 推停火烏選舉簽和約

參與會談的美國代表團，由國務卿魯比奧、白宮國家安全顧問華爾茲、特朗普的中東問題特使威特科夫組成。俄羅斯代表團則由兩名資深官員領導，包括外長拉夫羅夫及普京的外交顧問烏沙科夫。俄羅斯主權財富基金負責人兼經濟事務談判代表德米特里耶夫則參與一場關於未來經濟合作的討論，當中涉及全球能源價格等議題。網傳片段顯示兩名俄羅斯副外長亦在會場內，包括負責美國事務與戰略安全議題的里亞布科夫和專責烏克蘭問題的加盧津，顯示莫斯科為此次會談準備充足。

魯比奧：漫長艱難旅程第一步

會談開始時媒體獲准進入會場拍攝。記者高聲詢問美方是否刻意邊緣化烏克蘭，以及美方要求俄方作哪些讓步時，與會官員全數保持沉默，未作回應。

會後，美國國務院發言人布魯斯表示，美國與俄羅斯已同意指派各自的高層代表團，開始制定可行途徑以盡快結束烏克蘭衝突。魯比奧形容會談是「漫長且艱難旅程的第一步」，說特朗普希望戰爭以公平方式結束，並確保和平能夠持久。

作為俄羅斯首席談判代表的烏沙科夫會後表示：「很難說我們的立場是否正在接近，但我們確實作了討論。」他進一步表示，目前無法確定特朗普與普京峰會具體日期，雙方仍需進一步磋商。

烏克蘭與歐洲領袖不獲邀參與會談。他們擔心特朗普可能與莫斯科倉卒達成協議，重新改寫歐洲安全架構，忽視歐洲安全利益，甚至「獎勵」俄羅斯的侵略行為，使普京未來有機會威脅烏克蘭或其他國家。

俄重申北約撤出中東歐地區

俄羅斯2022年侵烏前曾要求北約撤出中東歐地區，如今再次強調這一立場。克里姆林宮發言人佩斯科夫昨回應法新社提問時表示：「沒有對歐洲安全問題的全面考量，就不可能達成持久且可行的解決方案。」

歐洲理事會主席科斯塔在日前慕尼黑安全會議期間接受《金融時報》訪問時說：「特朗普真的希望歐洲承擔更多自身安全責任，那麼歐洲必須在設計新的安全架構中發揮關鍵作用。這不僅是關於烏克蘭，俄羅斯是一個全球性的威脅。」

然而，拉夫羅夫周一表示，俄方不認為歐洲應該參與任何關於結束烏克蘭戰爭的談判。他說：「我不知道他們（歐洲官員）在談判桌上能做什麼……如果他們只是想提出凍結衝突的狡詐方案，而背後卻仍想繼續戰爭，那我們又何必邀請他們？」

俄羅斯駐聯合國代表涅邊賈周一在聯合國安理會會議上，指澤連斯基總統任期已於去年5月完結，失去合法性，不應在「新烏克蘭」扮演任何角色，而歐盟和英國也不能成為未來任何解決烏克蘭危機協議的一方。

（路透社/法新社/金融時報/俄羅斯衛星通訊社）

（俄軍侵烏）