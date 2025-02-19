達美客機多倫多着陸翻轉 乘客如蝙蝠倒掛

失事客機為加拿大龐巴迪（Bombardier）生產的CRJ900型飛機，由達美子公司奮進航空（Endeavor Air）營運。該機周一載着76名乘客及4名機組人員，從美國明尼阿波利斯飛往多倫多，於當地時間下午約2時13分降落皮爾遜機場時失事翻轉，機身冒火，一邊機翼斷落。乘客納爾遜表示，客機降落前並無異常，當飛機停下來時，綁着安全帶的乘客皆倒掛在機艙，然後各人試圖盡快離開。他剛走出飛機不久，機身又爆生另一次爆炸。另一乘客考科夫憶述，客機降落時猛烈撞擊地面，當停穩後「我們像蝙蝠倒掛着」。

加拿大當局正調查失事原因。多倫多在過去的周末遭暴風雪吹襲，皮爾遜國際機場降雪超過22厘米，周一早上機場仍有強風。皮爾遜機場消防局長艾特肯周一晚表示，涉事跑道是乾的，沒有側風情况，但多名看過事故影片的機師對此說法有所保留。航班追蹤網站表示，事故發生時天氣狀况為有「側風和吹雪」。網上片段顯示，疑似失事客機先以機腹着地，接着擦撞跑道起火，然後機身翻轉。

（BBC/路透社）