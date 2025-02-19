明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

達美客機多倫多着陸翻轉 乘客如蝙蝠倒掛

【明報專訊】美國達美航空一架載有80人的客機周一（17日）降落加拿大多倫多皮爾遜國際機場時失事翻轉，造成18人受傷，其中3人傷勢嚴重。有乘客憶述，失事時機內的人就像蝙蝠一樣倒掛着。

失事客機為加拿大龐巴迪（Bombardier）生產的CRJ900型飛機，由達美子公司奮進航空（Endeavor Air）營運。該機周一載着76名乘客及4名機組人員，從美國明尼阿波利斯飛往多倫多，於當地時間下午約2時13分降落皮爾遜機場時失事翻轉，機身冒火，一邊機翼斷落。乘客納爾遜表示，客機降落前並無異常，當飛機停下來時，綁着安全帶的乘客皆倒掛在機艙，然後各人試圖盡快離開。他剛走出飛機不久，機身又爆生另一次爆炸。另一乘客考科夫憶述，客機降落時猛烈撞擊地面，當停穩後「我們像蝙蝠倒掛着」。

加拿大當局正調查失事原因。多倫多在過去的周末遭暴風雪吹襲，皮爾遜國際機場降雪超過22厘米，周一早上機場仍有強風。皮爾遜機場消防局長艾特肯周一晚表示，涉事跑道是乾的，沒有側風情况，但多名看過事故影片的機師對此說法有所保留。航班追蹤網站表示，事故發生時天氣狀况為有「側風和吹雪」。網上片段顯示，疑似失事客機先以機腹着地，接着擦撞跑道起火，然後機身翻轉。

（BBC/路透社）

相關字詞﹕達美航空 失事 客機 多倫多 加拿大 美國

上 / 下一篇新聞