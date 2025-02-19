星錄盈餘 財案加碼派糖 中美角力下料來年經濟放緩

今次財政預算案以《齊心前進，邁向未來》為題。黃循財指出，由於公司稅收入出乎意料地增加，新加坡2024年度稅收比預期好，預計有64億坡元（約370億港元）盈餘，相當於國內生產總值（GDP）的0.9％。黃指出，過去兩年公司稅收明顯增加，並超越國家儲備淨投資回報貢獻成為總經常收入的最大來源，這是受到特定行業的景氣周期影響，亦可能是因為跨國企業增加在星的投資活動。

黃循財稱，去年經濟增長達4.4%，但預計明年將放緩至1%至3%。為紓緩民眾生活壓力，所有公民家庭來年可獲得總值800坡元（約4600港元）的購物券，預計約130萬戶受益。此外，12歲及以下孩童將獲新設的500坡元（約2897港元）「育兒SG生活助手補助券」，13至20歲的青少年也將獲得500坡元。為慶祝建國60周年，21歲及以上國民可獲600坡元（約3477港元）購物券；60歲及以上可獲800坡元（約4636港元）。

推多子女額外補助金鼓勵生育

為鼓勵生育增加人口，黃循財宣布針對有3個或更多孩子的家庭推出「多子女家庭計劃」」，即日起生下第3胎或更多孩子的家長可在每名孩子1歲至6歲期間，分批獲達1.6萬坡元（約9.3萬港元）的額外補助金。目前，每名新加坡兒童的父母只要為他們開設「兒童培育戶口」，都可獲5000坡元（約2.9萬港元）津貼，周二起出生的孩童只要是第3胎或以上，津貼增至1萬坡元（約5.8萬港元）。政府亦推出新的「多子女家庭保健儲蓄補助金」，即日起誕下第3胎或更多孩子的母親，可憑每名新生兒獲得5000坡元的保健儲蓄補助金。

協助企業方面，黃循財表示，政府將在本年度推出50%公司稅回扣，未有盈利的企業，只要去年僱用最少一名本地員工（即公民或永久居民），政府會提供最少2000坡元（約1.2萬港元）的現金補助，亦會補貼僱主為員工加薪。

（聯合早報）