星錄盈餘 財案加碼派糖 中美角力下料來年經濟放緩

【明報專訊】新加坡周二（18日）發表新一年度財政預算案，加碼派糖，並進一步嘗試鼓勵生育。總理兼財政部長黃循財表示，雖然新加坡去年經濟表現理想，增長達4.4%，預計有約370億港元盈餘，但全球不確定性和經濟下行風險變得明顯，包括新加坡在內的各國可能會在中美不斷升級的遏制與反遏制措施中被波及，預計來年經濟增長將會放緩。
今次財政預算案以《齊心前進，邁向未來》為題。黃循財指出，由於公司稅收入出乎意料地增加，新加坡2024年度稅收比預期好，預計有64億坡元（約370億港元）盈餘，相當於國內生產總值（GDP）的0.9％。黃指出，過去兩年公司稅收明顯增加，並超越國家儲備淨投資回報貢獻成為總經常收入的最大來源，這是受到特定行業的景氣周期影響，亦可能是因為跨國企業增加在星的投資活動。
黃循財稱，去年經濟增長達4.4%，但預計明年將放緩至1%至3%。為紓緩民眾生活壓力，所有公民家庭來年可獲得總值800坡元（約4600港元）的購物券，預計約130萬戶受益。此外，12歲及以下孩童將獲新設的500坡元（約2897港元）「育兒SG生活助手補助券」，13至20歲的青少年也將獲得500坡元。為慶祝建國60周年，21歲及以上國民可獲600坡元（約3477港元）購物券；60歲及以上可獲800坡元（約4636港元）。
推多子女額外補助金鼓勵生育
為鼓勵生育增加人口，黃循財宣布針對有3個或更多孩子的家庭推出「多子女家庭計劃」」，即日起生下第3胎或更多孩子的家長可在每名孩子1歲至6歲期間，分批獲達1.6萬坡元（約9.3萬港元）的額外補助金。目前，每名新加坡兒童的父母只要為他們開設「兒童培育戶口」，都可獲5000坡元（約2.9萬港元）津貼，周二起出生的孩童只要是第3胎或以上，津貼增至1萬坡元（約5.8萬港元）。政府亦推出新的「多子女家庭保健儲蓄補助金」，即日起誕下第3胎或更多孩子的母親，可憑每名新生兒獲得5000坡元的保健儲蓄補助金。
協助企業方面，黃循財表示，政府將在本年度推出50%公司稅回扣，未有盈利的企業，只要去年僱用最少一名本地員工（即公民或永久居民），政府會提供最少2000坡元（約1.2萬港元）的現金補助，亦會補貼僱主為員工加薪。