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DOGE擬進稅局系統惹議 涵全美納稅人財務資料 專家關注風險

【明報專訊】美國富商馬斯克領導的政府效率部（DOGE）行動再惹關注。美國《華盛頓郵報》周一（17日）引述知情人士報道，DOGE正尋求進入美國國稅局系統，內有全國納稅人、企業和非牟利組織的詳細財務資料，包括繳稅情况、地址、銀行戶口和職業等，這引起國稅局內部及私隱專家關注DOGE團隊可能取得數以百萬計民眾敏感數據及所帶來的風險。

軟件工程師已抵國稅局 改革IT系統

在白宮壓力下，國稅局正考慮簽署一份諒解備忘，允許DOGE人員進入多個系統，包括綜合數據檢索系統（IDRS）。IDRS可讓稅務機構僱員進入國稅局帳戶，包括取得個人識別號碼和銀行資料，還可讓他們輸入和調整交易數據，並自動生成通知、收款文件和其他紀錄。DOGE軟件工程師克利格爾（Gavin Kliger）上周四已抵達國稅局。據《華郵》取得該備忘草案，克利格爾將於國稅局工作120天，提供工程協助及IT現代化諮詢。國稅局系統一直被指老舊，徹底改革國稅局的IT系統符合DOGE要使政府技術現代化的目標。

根據協議，克利格爾必須對納稅人的報稅表資料保密，防止未經授權的存取，並在完成國稅局的工作後銷毁與他共享的這類資料。知情人士稱，截至周日晚，克利格爾尚未取得進入IDRS的權限。

專家指出，允許政治任命官員存取納稅人數據甚至與該數據相關的程式，是極不尋常的。曾任職國稅局旗下納稅人辯護服務處的奧爾森表示，國稅局掌握的資料非常私人，被不當存取或分享將侵犯納稅人的權利。

特政府官員：具適當安全許可執行任務

特朗普政府官員表示，DOGE人員需要進入IDRS，因他們正致力「除掉浪費、欺詐和濫用，並改善政府績效以更好地為人民服務」，又強調DOGE在「合法並具備適當的安全許可」下執行任務。根據國稅局程序，安全許可不足以成為進入納稅人系統的憑據，但不排除DOGE人員最終將有方法進入。

除了國稅局，運輸部長達菲周日表示，DOGE人員周一會到位於弗吉尼亞州的聯邦航空管理局（FAA）空中交通管制中心，親自了解現時的系統，設想如何建立一個「更新、更好、更現代化和更安全的系統」。彭博社昨也引述知情人士報道，DOGE團隊正向美國數碼服務局辦公室的員工發出解僱通知，開始炒掉這批聯邦IT員工。

（華盛頓郵報/紐約時報/ABC）

相關字詞﹕納稅人 私隱 政府效率部（DOGE） 美國國稅局 特朗普2.0

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