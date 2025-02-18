未佔天時地利 俄兵疲掠地放緩

去年下半年俄軍傷亡增 攻佔增幅減

俄軍去年透過猛烈空襲和炮火，曾迅速掠地，特別是在東部頓涅茨克市以西一帶，包括以重兵分從東、西兩路夾攻烏軍補給線要津博果斯克鎮（Pokrovsk）。然而，《華爾街日報》周日報道依據基輔等官方及如美國智庫戰爭研究院等民間組織的資料指出，俄軍在2024年最後5個月的日均傷亡人數每月持續擴大，在烏東的佔領面積增幅卻在減小。

分析認為俄軍傷亡增加其一原因，是烏軍佔據了防禦優勢，特別是在城市戰。此外，烏克蘭在缺乏步兵的情况下，主要依靠炸彈無人機攻擊務求向烏東推進的俄軍；而入冬後，俄軍或因樹木稀疏，蹤迹變得易被無人機發現和瞄準。再者，俄軍在3年戰事間消耗了約五成庫存坦克和裝甲車輛，餘下的款式更舊、性能更差，而且士兵愈益疲憊，但徵兵日益艱難。

不過另一方面，俄軍也在重點反擊攻入俄西南部庫爾斯克州的烏軍。俄軍在朝鮮部隊支援下，已使烏軍佔領範圍較去年9月初縮減逾半。

（華爾街日報）