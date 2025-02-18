巴黎峰會談撐烏 歐未達協議先掀裂痕

德國、英國、意大利、波蘭、西班牙、荷蘭和丹麥的代表，及北約秘書長、歐盟委員會和歐洲理事會的主席獲邀出席巴黎峰會。《金融時報》引述有了解峰會準備情况的官員指出，與會領袖將商討不論美國未來會否參與下的保障歐洲防衛具體計劃，及如何最有效支持烏克蘭及加強其談判地位。有西方官員形容事態發展得太快，指歐洲要做的就是盡量支持烏克蘭，讓它更有力對美國和俄羅斯強加的東西說「不」。

英稱可派兵援烏 波蘭重申後援

英國首相施紀賢周日投書《電日電訊報》，指俄烏戰爭結束不應只是普京再發動攻擊前的暫時停頓，並表示準備有需要時派部隊到烏克蘭提供安全保障。其他國家近日亦就駐軍烏國有不同意見，荷蘭首相斯霍夫上周末在訪問稱亦對派部隊到烏克蘭持開放態度。不過波蘭總理圖斯克昨天稱波蘭已決定好支援方式，華沙準備續向烏克蘭提供後勤、財政、人道主義和軍事支援，但不會在烏國境內部署波蘭軍隊。

惟另一方面，有歐盟國家質疑巴黎峰會排除了大部分歐盟成員國，會對歐盟團結發出錯誤訊號。斯洛文尼亞總統穆薩爾周一指巴黎峰會的模式，會釋出「暗示歐盟在烏克蘭等問題的共識或正瓦解」的錯誤信息。她在新聞稿稱：「即使大多歐洲國家一直並繼續支持烏克蘭，但歐洲已變得脆弱。美國新政府意識到這一點，否則不會如此大膽宣布在沒歐洲國家協助下在烏克蘭建立和平。」

匈牙利斯洛伐克質疑峰會意義

彭博社指出，立場親俄及質疑援烏的匈牙利明顯被排除在峰會之外，其外長西雅爾多形容峰會是「沮喪」和「支持戰爭」領導人的聚會。同樣親俄的斯洛伐克總理菲佐則稱，歐盟官員無權參加周一在巴黎舉行的有關歐洲在烏克蘭停火中角色的會談。他的聲明稱，派兵烏克蘭的問題只屬於聯合國或要透過雙邊協議達成，這是與歐盟無關且不應該評論的話題。

（金融時報/Politico/彭博社/BBC）