美俄外長會晤 魯比奧：探普京和平意願 淡化沙特停戰磋商 指達至真正談判須烏歐參與

3年來首次高級會談 俄外長今出席

今次是3年來美俄官員首次高級會談，魯比奧、國安顧問華爾茲及中東問題特使威特科夫將與俄羅斯官員會面，出席的俄方官員未明。美國有線新聞網絡（CNN）報道，俄方會派出政治、情報及經濟高官，包括近日安排美俄換囚的背後關鍵官員。俄國營傳媒昨報道，外長拉夫羅夫及普京的外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）已出發前往沙特出席會議。

外界關注烏克蘭作為交戰方以至有份援烏的歐洲，在俄烏和平進程中被邊緣化情况。在法國牽頭下，法、英、德等歐洲國領導人周一在巴黎開緊急峰會（見另稿），商討烏克蘭及歐洲安全問題。魯比奧在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目訪問中表示，特朗普與普京上周通電話，後者表示對和平的興趣，特朗普則稱希望以持久且保護烏克蘭主權的方式結束衝突。魯比奧說：「這顯然需要有後續行動，所以接下來數周及數日將決定這是否真正的談判。一通電話始終不能實現和平。」他續稱，目前尚未達到真正的談判，但如進展到這程度，就須讓烏克蘭參與，歐洲亦要加入，因為他們對俄羅斯及普京實施制裁。

普京顧問﹕美俄未定如何啟和談

烏沙科夫周一表示，莫斯科和華盛頓尚未同意如何啟動烏克蘭和平談判，因為美國尚未任命一名與俄羅斯談判的首席談判代表。

被問及美國是否相信普京追求和平的意圖時，魯比奧稱從地緣政治角度，他不認為應該相信任何人，並表示特朗普將很快得知普京是否真的追求和平，抑或僅在拖延時間。威特科夫周日亦在霍士新聞節目試圖釋去烏歐在談判被邊緣化的疑慮，稱美烏官員有在慕尼黑安全會議舉行期間會面，特朗普上周亦與澤連斯基通電話。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫昨天表示，周二會議的目標是恢復美俄關係，以及就烏克蘭問題談判做準備。他指出，選擇沙特作為和談地點是因對美俄而言都適合，又透露上周三特朗普與普京通電話時，前者提出有關建議。佩斯科夫周日稱，在俄美協商達成一致後，特朗普可隨時訪問俄羅斯。

將訪沙特談投資 澤連斯基批普京不可信

澤連斯基周日到訪阿聯酋，表示打算訪問沙特及土耳其，但沒計劃與美俄官員會面。他周日向全國廣播公司新聞（NBC News）稱，世上沒任何領導人可在烏克蘭沒有參與的情况下，與普京達成涉及烏克蘭的協議，又批評普京不可信，根本不想有和平。

《基輔獨立報》報道，烏克蘭代表團與沙特代表周日討論增加兩國之間投資及合作。烏克蘭第一副總理兼經濟部長斯維里登科（Yulia Svyrydenko）稱，烏方代表正與沙特官員為澤連斯基到訪做準備，澤連斯基外訪期間將與區內不同國家簽署經濟協議。

（路透社/Axios/Politico/CNN/基輔獨立報/BBC）