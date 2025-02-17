澳洲遏樓價 禁外人買現樓 輿論質疑份額小 效果成疑

財政部長查默斯（Jim Chalmers）聯同房屋部長奧尼爾（Clare O'Neil）宣布，由今年4月1日至2027年3月31日，禁止外國投資者，包括外國人擁有的公司和臨時居民，購買現有住宅。這項限制將視乎情况再決定是否延長。

房屋部長料釋出數千套寓所

奧尼爾承認要解決房屋問題沒有靈丹妙藥，但禁令是重要措施，料能給予本土買家釋放出「數千套」寓所。她指出2022/23財政年度，外國投資者購入了逾1800個住宅物業。

澳洲將於5月17日或之前舉行大選。住屋問題是選舉重要議題。選民對住屋問題的不滿，去年達到歷史新高。

悉尼樓價10年升七成

澳洲房屋價格之貴及其升幅之快，位列世界前茅。例如悉尼住屋價格在10年間升了近七成，物業價格中位數約為120萬澳元，租金也在上升。許多澳洲人尤其是年輕一群，擔心窮一生都買不起房屋。而樓房價格飛升，亦成了生活成本高漲的重要因素。

然而彭博社報道，禁令紓緩房屋供應的作用有限；按澳洲稅務廳數據，海外買家迄2023年6月30日的12個月內，所購入空置土地、興建中和現成房屋等住宅物業，總達49億澳元，現成物業只約佔當中的三分之一。澳洲新聞集團NewsWire則指出，在澳洲供不應求的房地產市場，外國人業主僅約2%。

不過工黨最近推出了其他房屋政策，包括對發展商提供稅務優惠等紓緩成本壓力的措施，期望最遲於2030年有120萬間新屋落成，以及協助民眾上車買樓及負擔得起租金。

（路透社/彭博社/澳洲新聞集團NewsWire）